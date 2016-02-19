Работники ОАО «Азерйолсервис» удостоены почетных званий

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетного звания «Заслуженный инженер» работникам Открытого акционерного общества «Азерйолсервис».
Как сообщает "Report", в распоряжении говорится: "Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За заслуги в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане присвоить почетное звание «Заслуженный инженер» следующим лицам:
Гасанову Мамеду Гурбан оглу
Гасанову Рагибу Гусейн оглу".
News DepartmentАвтор новости
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