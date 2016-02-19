Работники ОАО «Азерйолсервис» удостоены почетных званий

19 февраля, 2016 22:40

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетного звания «Заслуженный инженер» работникам Открытого акционерного общества «Азерйолсервис». Как сообщает "Report", в распоряжении говорится: "Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: За заслуги в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане присвоить почетное звание «Заслуженный инженер» следующим лицам: Гасанову Мамеду Гурбан оглу Гасанову Рагибу Гусейн оглу".