Работники гражданской авиации награждены - СПИСОК

Работники гражданской авиации награждены

2 июня, 2020 20:14

https://report.az/storage/news/b747e1f689506b013d34e4254d5a1c9f/315a26c0-d27f-42eb-9b8b-53e64f268e97_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников гражданской авиации Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере гражданской авиации в Азербайджане глава государства наградил следующих лиц: орденом "Эмек" 2-й степени Гаджиева Эльдара Али оглу Гусейнова Этибара Худаверди оглу орденом "Эмек" 3-й степени Тибилова Захара Константиновича медалью "Терегги" Дупикову Наталью Николаевну Эфендиева Арифа Ханмамед оглу Алиева Фариза Фахреддин оглу Гасанова Хагани Микаил оглу Князева Виталия Витальевича Гулиева Фуада Идаят оглу Манизаде Джамиля Фахреддин оглу Мамедова Таира Мамед оглу Мамедова Теймура Намик оглу Рафи-заде Мурада Руфат оглу. Другим распоряжением главы государства, за плодотворную деятельность в области гражданской авиации в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам: "Заслуженный инженер" Сафарову Эмину Надир оглу "Заслуженный пилот" Алиеву Гаджиаге Мухтар оглу Ализаде Садыху Пярвиз оглу Гидаятову Рамизу Расим оглу Новрузову Акберу Мухуддин оглу Садыхову Вагифу Фазиль оглу Труханову Василию Павловичу.

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