Работникам железнодорожного транспорта Азербайджана присвоены почетные звания - СПИСОК

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам железнодорожного транспорта Азербайджана.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:
"Заслуженный инженер"
Рзаеву Ризвану Ильяс оглу
Таирову Талабани Мухаммед оглу
"Заслуженный врач"
Шукюрову Адылю Авез оглу.
Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане Сабиру Фарзи оглу Рзаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.
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