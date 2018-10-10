 Наверх

Работникам железнодорожного транспорта Азербайджана присвоены почетные звания - СПИСОК

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам железнодорожного транспорта Азербайджана. 

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане  почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

"Заслуженный инженер"

Рзаеву Ризвану Ильяс оглу

Таирову Талабани Мухаммед оглу

"Заслуженный врач"

Шукюрову Адылю Авез оглу.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане Сабиру Фарзи оглу Рзаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi