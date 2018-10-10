Работникам железнодорожного транспорта Азербайджана присвоены почетные звания - СПИСОК

10 октября, 2018 20:57

https://report.az/storage/news/793690ee9b592dc858177677eed091f5/d26cd67f-fe7c-4eac-857c-d3560456561a_292.jpg Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам железнодорожного транспорта Азербайджана. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам: "Заслуженный инженер" Рзаеву Ризвану Ильяс оглу Таирову Талабани Мухаммед оглу "Заслуженный врач" Шукюрову Адылю Авез оглу. Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане Сабиру Фарзи оглу Рзаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

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