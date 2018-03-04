Работникам сельского хозяйства, сферы экологии и охраны окружающей среды повышены зарплаты

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников сельского хозяйства, сферы экологии и охраны окружающей среды повышены зарплаты.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в целях дальнейшего усиления социальной защиты работников сфер сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды и повышения государственной заботы о них с 1 марта 2018 года повысить в среднем на 10 процентов установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников сфер сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды.

Кабинет Министров должен решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.