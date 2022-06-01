Работникам гражданской авиации присвоены почетные звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам гражданской авиации Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам гражданской авиации Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области гражданской авиации в Азербайджане почетные звания присвоены следующим лицам:

«Заслуженный инженер»

Гулиеву Фуаду Экрам оглу

«Заслуженный пилот»

Абдуллаеву Гелендеру Аждар оглу

Абдуллаеву Натигу Зираддин оглу

Бабаеву Огтаю Адиль оглу

Балаханову Намигу Гулам оглу

Джумаеву Ровшану Ильяс оглу

Ибрагимову Акифу Маданият оглу

Исмаилову Чингизу Меджит оглу

Мамедову Руфату Алимамед оглу

Саттарову Марату Ханлар оглу.