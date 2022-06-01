О нас

Работникам гражданской авиации присвоены почетные звания

Работникам гражданской авиации присвоены почетные звания Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам гражданской авиации Азербайджана.
Внутренняя политика
1 июня 2022 г. 15:19
Работникам гражданской авиации присвоены почетные звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам гражданской авиации Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области гражданской авиации в Азербайджане почетные звания присвоены следующим лицам:

«Заслуженный инженер»

Гулиеву Фуаду Экрам оглу

«Заслуженный пилот»

Абдуллаеву Гелендеру Аждар оглу

Абдуллаеву Натигу Зираддин оглу

Бабаеву Огтаю Адиль оглу

Балаханову Намигу Гулам оглу

Джумаеву Ровшану Ильяс оглу

Ибрагимову Акифу Маданият оглу

Исмаилову Чингизу Меджит оглу

Мамедову Руфату Алимамед оглу

Саттарову Марату Ханлар оглу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mülki aviasiya işçilərinə fəxri adlar verilib - SİYAHI

Самое важное

ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
1 июня 2022 г. 13:26
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
1 июня 2022 г. 13:23
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
1 июня 2022 г. 12:00
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
1 июня 2022 г. 10:54
Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице
Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице
1 июня 2022 г. 08:58
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан
1 июня 2022 г. 03:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi