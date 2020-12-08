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Работающим лицам разрешения будут выдаваться через портал icaze.e-gov.az

Работающим лицам разрешения будут выдаваться через портал icaze.e-gov.az В период ужесточенного карантинного режима лица, работающие в соответствующих структурах, определенных перечнем, составленным на основании решения Кабинета министров Азербайджанской Республики, смогут передвигаться по служебному удостоверению, а также пос
Внутренняя политика
8 декабря 2020 г. 15:14
Работающим лицам разрешения будут выдаваться через портал icaze.e-gov.az

В период ужесточенного карантинного режима лица, работающие в соответствующих структурах, определенных перечнем, составленным на основании решения Кабинета министров Азербайджанской Республики, смогут передвигаться по служебному удостоверению, информацию о сотрудниках других структур необходимо будет внести в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи работодателя.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабинете министров о продлении особого карантинного режима на территории страны.

В постановлении отмечается, что сведения о сотрудниках соответствующих государственных учреждений и частных юридических лицах, а также о членах некоторых волонтерских организаций должны вноситься в портал icaze.e-gov.az с 10:00 9 декабря 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке İşləyən şəxslərə “icaze.e-gov.az” portalı vasitəsilə icazə veriləcək

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