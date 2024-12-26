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Рабочая группа: В реанимации находятся 11 пострадавших в авиакатастрофе под Актау

Рабочая группа: В реанимации находятся 11 пострадавших в авиакатастрофе под Актау 10:32
Внутренняя политика
26 декабря 2024 г. 10:48
Рабочая группа: В реанимации находятся 11 пострадавших в авиакатастрофе под Актау

После крушения самолета AZAL недалеко от казахстанского Актау были госпитализированы 27 человек.

Как передает Report, об этом сообщает рабочая группа, созданная омбудсменами Азербайджана и Казахстана.

Отмечается, что из них 15 человек являются гражданами Азербайджана, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызстана. Личность одного человека пока не установлена.

По данным рабочей группы 11 человек находятся в реанимации, 13 - в травматологии, 2 - в нейрохирургии, 1 - в хирургическом отделении.

"Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, командированных из Азербайджана, Казахстана и России. Им оказывается оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь", - отмечается в информации.

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Версия на английском языке 11 plane crash survivors in critical condition after Aktau tragedy
Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında yaralananların xəstəxanada hansı şöbələrə yerləşdirildiyi məlum olub

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