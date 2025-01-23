Рабочая группа при омбудсмене подготовит предложения по вопросам психического здоровья

Рабочая группа при омбудсмене Азербайджана разработает пакет предложений для государственных органов по улучшению ситуации в области психического здоровья.

Рабочая группа при омбудсмене Азербайджана разработает пакет предложений для государственных органов по улучшению ситуации в области психического здоровья.

Как сообщает Report, инициативы основаны на результатах опроса общественного мнения и мониторинга социальных сетей, проведенных в рамках деятельности рабочей группы "Психическое здоровье и права человека".

В ходе опроса было выявлено, что многие граждане избегают обращения за профессиональной помощью из-за опасений осуждения со стороны общества и возможного негативного влияния на их личную жизнь и карьеру.

Мониторинг социальных сетей показал, что в ряде случаев людей, нуждающихся в помощи психиатра, направляют к другим специалистам, что свидетельствует о недостатке понимания в обществе различий между психологами, психиатрами, неврологами и другими профессионалами в области психического здоровья.

Рабочая группа считает необходимым усилить контроль за соблюдением требований к специалистам, оказывающим помощь в области психического здоровья, а также разработать механизмы предотвращения предоставления подобных услуг лицами без соответствующего права через интернет и социальные сети.