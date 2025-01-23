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Рабочая группа при омбудсмене подготовит предложения по вопросам психического здоровья

Рабочая группа при омбудсмене подготовит предложения по вопросам психического здоровья Рабочая группа при омбудсмене Азербайджана разработает пакет предложений для государственных органов по улучшению ситуации в области психического здоровья.
Внутренняя политика
23 января 2025 г. 18:10
Рабочая группа при омбудсмене подготовит предложения по вопросам психического здоровья

Рабочая группа при омбудсмене Азербайджана разработает пакет предложений для государственных органов по улучшению ситуации в области психического здоровья.

Как сообщает Report, инициативы основаны на результатах опроса общественного мнения и мониторинга социальных сетей, проведенных в рамках деятельности рабочей группы "Психическое здоровье и права человека".

В ходе опроса было выявлено, что многие граждане избегают обращения за профессиональной помощью из-за опасений осуждения со стороны общества и возможного негативного влияния на их личную жизнь и карьеру.

Мониторинг социальных сетей показал, что в ряде случаев людей, нуждающихся в помощи психиатра, направляют к другим специалистам, что свидетельствует о недостатке понимания в обществе различий между психологами, психиатрами, неврологами и другими профессионалами в области психического здоровья.

Рабочая группа считает необходимым усилить контроль за соблюдением требований к специалистам, оказывающим помощь в области психического здоровья, а также разработать механизмы предотвращения предоставления подобных услуг лицами без соответствующего права через интернет и социальные сети.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman yanında İşçi Qrupu psixi sağlamlıqla bağlı dövlət qurumlarına təkliflər hazırlayacaq

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