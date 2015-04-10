Рабочая группа представит список осужденных в Комиссию о помиловании

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Я положительно оцениваю очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам прав человека. На заседании обсуждались вопросы деятельности неправительственных организаций, освобождении заключенных. Мы представили на заседании подготовленный нами список осужденных. Этот список будет рассмотрен Комиссией о помиловании".

Об этом заявила Report член Совместной рабочей группы по вопросам прав человека Новелла Джафароглу. Она отметила, что список планируется представить Комиссии до 10 мая: "10 мая в связи с днем рождения Гейдара Алиева ожидается помилование. Если собирается рабочая группа, идут обсуждения, значит, идет подготовка к помилованию".

Н.Джафароглу отметила, что на заседании ряд вопросов был поручен рабочей группе: "Состоялись обсуждения в связи с принятыми в Азербайджане законами. Во время принятия этих законов рабочая группа может давать заключение. Наряду с этим, группе поручено большое количество вопросов".

Напомним, что на последнем заседании Совместной рабочей группы по вопросам прав человека в Милли Меджлисе принимали участие сопредседатели группы - начальник отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров, председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов, члены группы, депутаты, представители министерства юстиции, прокуратуры, неправительственных организаций.