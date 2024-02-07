Р.Мусабеков: Власти продемонстрировали, что выполнили свою миссию

В интервью NEWS.ru депутат парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков рассказал, как изменилась жизнь в стране за 20 лет, почему именно его страна стала стратегическим партнером России и каких изменений ждать дальше.

В интервью NEWS.ru депутат парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков рассказал, как изменилась жизнь в стране за 20 лет, почему именно его страна стала стратегическим партнером России и каких изменений ждать дальше.

- Почему президент Ильхам Алиев решил объявить внеочередные выборы президента?

- Президент сказал, что страна, восстановившая свою территориальную целостность, должна была проводить выборы на всей территории, включая Карабах. И он хотел, чтобы они были именно президентскими. У нас в Конституции указано, что президентские выборы проводятся в первую неделю октября, парламентские — в первую неделю ноября, муниципальные — в первую неделю декабря. Поскольку парламентские и президентские выборы были внеочередными, их сроки заканчивались в феврале и в марте 2025 года соответственно.

Так или иначе, их надо было или развести по времени, или проводить в сроки, которые оговорены в Конституции. То есть президентские выборы должны были состояться в октябре 2024 года. А если их переносить на октябрь 2025 года, это уже выходило бы за семилетний срок полномочий [президента]. Это же касается и парламентских выборов.

В ноябре у нас должен пройти климатический саммит (COP29). Это грандиозное мероприятие, на котором собираются десятки тысяч людей, глав государств, министров и депутатов. Поэтому надо было что-то переносить.

Алиев посчитал, что правильно в таком случае, чтобы первые выборы, коль их надо все равно переносить, были именно президентские. Ведь именно президент во многом олицетворяет власть.

- Вы можете подвести некие итоги 20 лет правления Ильхама Алиева?

- Именно под его руководством были достигнуты успехи, и он отчитывается за то время, которое находился у власти. И вместе с тем, как он заявил, поставлены новые задачи и приоритеты перед государством, с ними надо уже выходить на новые выборы.

У каждой власти есть миссия. И азербайджанская продемонстрировала, что она ее выполнила.

Нам всегда ставили в пример Молдову, Украину, Грузию, Армению, которые в своем демократическом развитии как бы "опережали Азербайджан". И что? Молдова может предъявить какой-нибудь успех, что она решила проблему Приднестровья или что экономически ее развитие оказалось успешнее, чем у Азербайджана? Или могут такой успех продемонстрировать Грузия, Украина, Армения? Нет.

Азербайджанские власти в лице Ильхама Алиева решили важную задачу. Они обеспечили мощную экономическую базу в виде больших проектов, которые были реализованы в энергетической и транспортной сферах. Потому что построить сильное государство, сильную армию, не имея материальной базы, нельзя.

Тем более, что в отличие от Грузии, Украины, Молдовы, мы не рассчитывали на подачки со стороны Запада или же военную помощь. Нам все пришлось делать самим. Это Украину сегодня снабжает весь Запад для того, чтобы она могла противостоять России.

Азербайджан обретал силу сам, за свои финансовые средства, своими организационными усилиями. И это, безусловно, заслуга Ильхама Алиева, потому что он пришел на пост президента с поста вице-президента нашей нефтяной государственной компании. Он был очень глубоко погружен в эту тематику. И вся энергетическая политика Азербайджана находилась непосредственно под его личным контролем.

Помимо этого, надо было обеспечить дипломатическое понимание, нейтрализацию возможных рисков. Негласно и Франция, и Соединенные Штаты Америки, и многие организации, в которых армянские лоббисты всегда были настроены на поддержку Армении и на противодействие законным правам Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности, были настроены против.

Надо было нейтрализовать это все. Была проведена большая работа — дипломатическая и информационная. И мы видим, что во время 44-дневной войны раздавались заявления, что ее надо быстрее остановить. Но никто ни с какими угрозами в адрес Азербайджана не выступал. И даже Россия, понимая, что международное право на стороне Баку, что Пашинян, заявляя о том, что Карабах — это Армения и точка, фактически признал, что они агрессоры и захватили азербайджанские территории.

Привыкли говорить, что на Южном Кавказе армия есть только у Армении, а все остальные как бы слабаки. А все оказалось мифом! И дело не только в том, что у Азербайджана было более новое оружие. Азербайджанская пехота руками по склонам гор карабкалась в Шушу. И до сих пор во многих военных центрах изучают, как азербайджанский спецназ смог вернуть контроль над Шушей. Это все было сделано той самой армией, которая была сформирована, обучена, вооружена именно под руководством президента Ильхама Алиева. Так что ему есть что предъявить азербайджанскому народу в качестве результатов своей деятельности.

- Сейчас люди возвращаются на освобожденные территории. Смогут ли проголосовать на президентских выборах все перемещенные лица?

- Они и раньше голосовали. Мы сохранили администрацию всех населенных пунктов городов, районов, которые были покинуты в результате оккупации. Они действуют, и эти люди участвовали и в парламентских выборах, и в президентских выборах раньше, и сейчас будут.

Но основная масса пока будет участвовать в выборах в местах своей временной дислокации. Внутренне перемещенные лица не участвовали в муниципальных выборах, потому что у нас там не было муниципалитетов, там выборы не проводились. Но я думаю, что в декабре уже выборы будут там, где уже есть поселки целые, куда население вернулось. В них будут проходить муниципальные выборы, и будет избрано местное самоуправление.

- Есть ли сейчас в Азербайджане реальная альтернатива Алиеву? Есть ли человек, настолько популярный в народе, что может бросить реальный вызов действующему президенту?

- Нет такого политика. Невозможно составить конкуренцию лидеру, который смог предъявить обществу реальный результат, причем в решении самой важной проблемы для государства — восстановлении ее территориальной целостности. И речь ведь шла не о 10 или 20 кв. км. Под оккупацией находилось на протяжении более четверти века 20% территории страны. И он решил эту задачу.

В этих условиях все прекрасно понимали, что бросать вызов главе государства — это означает, что кто-то наберет 2% или 3%, кто-то и 1% не наберет. Люди, которые участвуют в выборах, скорее решают свои локальные задачи, потому что многие из них депутаты парламента (Фазиль Мустафа, Захид Орудж, Гудрат Гасангулиев и Рази Нуруллаев. — NEWS.ru). У нас предстоят парламентские выборы, и есть возможность выйти, пропиарить свою партию, набрать политический капитал. Я думаю, что никто из них даже близко не допускает, что он может составить серьезную конкуренцию действующему главе государства.

- А что, как вы считаете, может стать главной задачей Ильхама Алиева в его новый срок?

- Я думаю, что главной задачей будет восстановление освобожденных территорий и возвращение туда вынужденных перемещенных лиц. Это тоже задача непростая, она требует серьезных мобилизационных усилий. Найти средства, организовать восстановление. Это не такая уж простая задача — вернуть людей к местам прежнего обитания. Много лет прошло.

Во-первых, нужно создать там такие условия жизни, чтобы они были бы конкурентоспособными и привлекательными для тех, кто ранее покинул территории. Это требует очень серьезных ресурсов и организационной работы. И это делается.

Мы за два года вложили в восстановление территорий 10 млрд манатов. Понятно, что это была в первую очередь инфраструктура. Надо было построить дороги, электрические и газовые сети, водопровод. Там ведь все разрушено. Надо все сносить вчистую и строить заново. Это требует очень больших ресурсов, и эти ресурсы изыскивают.

Нам было необходимо мобилизовывать ресурсы на восстановление и поддержание высокой обороноспособности, приоритетно решать задачи, связанные с возвращением населения на освобожденные территории.

Несмотря на победу над Арменией, нам нужно поддерживать высокий уровень обороноспособности, потому что вокруг нас очень волатильная ситуация. Она совсем не настраивает на то, что можно расслабиться. Нам с Арменией еще нужно подписать мирный договор.

- В какие сроки, как вы считаете, можно подписать мирный договор с Арменией?

- На первом этапе — это должен быть рамочный документ. Его основной смысл только в том, что подводится черта под 35-летием конфронтации и войны. Этот документ в принципе готов и лежит на столе переговоров. Если моменты, которые еще вызывают споры, по которым трудно прийти к общему знаменателю, вынести за скобки, то подписать этот документ можно в течение месяца.

Но не надо думать, что этот первый документ решит все задачи. Надо начать новую страницу в наших отношениях, а потом последуют и другие договоры. У нас с соседней Грузией, с соседней Россией не десятки, а, может быть, даже сотни подписанных различного рода договоров, соглашений и протоколов. И также, думаю, будет выстраиваться с Арменией.

Тут важен не столько темп, сколько вектор. Нам нужно изменить вектор вражды, конфронтации на вектор восстановления, добрососедства и сотрудничества. И в моем понимании мирный договор должен создать основу, в результате которой стороны признают друг друга, откроют посольства, начнут решать злободневные вопросы и шаг за шагом двигаться вперед.

Мирный договор может быть подписан в очень короткие сроки, если его не будут перегружать теми вопросами, по которым на сегодня сторонам сложно прийти к общему знаменателю, в том числе и по границе. Мы вели переговоры с Россией по границе чуть ли не 12 лет. А демаркацию даже до сих пор не закончили. И это совершенно не мешало нам выстраивать нормальные отношения по многим другим вопросам. И точно так же с Грузией — мы до сих пор не согласовали четверть границы. И это не мешает нам быть стратегическим партнерами. Надо вначале решать базовые вопросы, а потом постепенно все остальные.

- Россия тоже готовится к выборам президента. Как и в Азербайджане, высока вероятность, что власть сохранит действующий глава государства. Что власть и народ Азербайджана ждут от нового срока Владимира Путина? Что может Азербайджан предложить России?

- Добрые соседские отношения. Азербайджан может это предложить вопреки тому, что на Западе говорят в отношении России. Сидеть за двумя океанами и призывать к конфронтации с Россией легко. У нас же 200-летняя история совместного проживания в рамках одного государства. Сотни тысяч азербайджанцев живут на территории России. Почти 130 тысяч русских живут на территории Азербайджана. У нас Россия — второй экономический партнер.

Культурные и человеческие связи, дипломатические отношения, транспортные отношения. Все это нас как два государства связывает. Тем более что Азербайджан, в отличие от других бывших советских республик, смог выстроить с Россией, на мой взгляд, равноправные партнерские отношения.

Да, Россия - большая великая держава, ядерное оружие. Но это вовсе не означает, что при этом нельзя выстроить взаимоуважительные отношения с учетом интересов всех. Ильхам Алиев сегодня среди всех лидеров постсоветских государств наиболее уважительно воспринимаем и в Кремле, и российским президентом Владимиром Путиным. Это дорогого стоит. Это не автоматически появилось. Это результат того, что есть предсказуемость в отношениях.

- Какие сейчас самые перспективные направления развития отношений между Азербайджаном и Россией?

- Самый большой проект, конечно, — коридор «Север — Юг». Он имеет стратегическое значение. Взаимодействие может укрепляться и в той части, которая касается разработки энергетических ресурсов Каспия, мы с ЛУКОЙЛом активно взаимодействуем.

В конце концов есть труба (нефтепровод с советских времен. — NEWS.ru), которую легко можно переориентировать. Они, кстати, были построены в советское время для доставки именно нефти из России в Азербайджан. У Азербайджана своя добыча тогда была уже ниже 10 млн тонн, а переработка была 25 млн тонн. И эти трубы были построены для того, чтобы загружать эту переработку. Сами предприятия были больше настроены не на легкую азербайджанскую нефть, а именно на переработку Urals.

Я не вижу, почему нельзя это реализовать. Да, не в прежних объемах, трубы все же старые. Но три-четыре миллиона тонн нефти доставить вполне в состоянии. И для России, и для Азербайджана это выгодно. Точно так же газ. Это позволит в короткие сроки удвоить объем наших торгово-экономических отношений, а, может быть, даже утроить.

Есть и другие направления, по которым, я думаю, мы будем взаимодействовать. Ведь Азербайджан многим обеспечивает Россию, сейчас вот поставляем яйца. Думаю, будет больше плодоовощной продукции. В этом смысле есть определенный опыт работы азербайджанцев на российском рынке, там нашу продукцию знают и ценят. Она конкурентоспособна.

Мы, в свою очередь, получаем из России зерно, молочную продукцию. То есть кооперация в этой области тоже может развиваться, и никакие внешние ограничители России помешать этому не в состоянии.