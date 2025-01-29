Пять избирателей участка №9 третьего Хатаинского избирокруга №35 будут голосовать впервые

Пять избирателей участка №9 третьего Хатаинского избирательного округа №35 в Баку будут голосовать впервые.

Пять избирателей участка №9 третьего Хатаинского избирательного округа №35 в Баку будут голосовать впервые.

Об этом сказала Report председатель участка Афет Акберова.

По ее словам, на данном участке зарегистрировано 1 434 избирателя, правом голоса уже воспользовались почти 50 человек.

"На участке наблюдается активность избирателей. Процесс голосования проходит прозрачно. Созданы все необходимые условия для голосования граждан", - сказала она.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.