Пярвиз Шахбазов проголосовал на внеочередных президентских выборах

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, министр воспользовался своим избирательным правом на участке № 12 Сабаильского избирательного округа № 7, расположенном в Республиканском центре развития детей и молодежи.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.