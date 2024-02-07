О нас

Пярвиз Шахбазов проголосовал на внеочередных президентских выборах

Пярвиз Шахбазов проголосовал на внеочередных президентских выборах Министр энергетики Пярвиз Шахбазов проголосовал на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 10:43
Пярвиз Шахбазов проголосовал на внеочередных президентских выборах

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, министр воспользовался своим избирательным правом на участке № 12 Сабаильского избирательного округа № 7, расположенном в Республиканском центре развития детей и молодежи.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's minister of energy casts his vote in presidential elections
Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov səs verib

Другие новости из категории

Председатель участка: Избиратели очень активны
Председатель участка: Избиратели очень активны
7 февраля 2024 г. 10:40
Шахин Мустафаев проголосовал на внеочередных президентских выборах
Шахин Мустафаев проголосовал на внеочередных президентских выборах
7 февраля 2024 г. 10:31
Посольство: Турция является одной из стран, где наблюдается наибольшая активность избирателей
Посольство: Турция является одной из стран, где наблюдается наибольшая активность избирателей
7 февраля 2024 г. 10:29
Наблюдатель от парламента Мексики: Выборы в Азербайджане проходят организованно
ФотоНаблюдатель от парламента Мексики: Выборы в Азербайджане проходят организованно
7 февраля 2024 г. 10:27
Представитель ДН: Молодежь Азербайджана активно участвует на президентских выборах
Представитель ДН: Молодежь Азербайджана активно участвует на президентских выборах
7 февраля 2024 г. 10:25
В южном регионе Азербайджана во всех избирательных участках наблюдается активность
ФотоВ южном регионе Азербайджана во всех избирательных участках наблюдается активность
7 февраля 2024 г. 10:21
Наблюдатель от СНГ: Выборы в Азербайджане проходят прозрачно
Наблюдатель от СНГ: Выборы в Азербайджане проходят прозрачно
7 февраля 2024 г. 10:18
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
7 февраля 2024 г. 10:10
Кандидат в президенты Фазиль Мустафа проголосовал на выборах
ФотоКандидат в президенты Фазиль Мустафа проголосовал на выборах
7 февраля 2024 г. 10:08
Премьер-министр Али Асадов проголосовал на внеочередных президентских выборах
ФотоПремьер-министр Али Асадов проголосовал на внеочередных президентских выборах
7 февраля 2024 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi