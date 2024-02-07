Проживающие в Турции азербайджанские деятели искусства проголосовали на президентских выборах

Проживающие в Турции азербайджанские деятели искусства приняли активное участие на внеочередных президентских выборах.

Проживающие в Турции азербайджанские деятели искусства приняли активное участие на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, на избирательном участке №46 в посольстве Азербайджана в Анкаре проголосовали народный артист Азербайджана, профессор Государственного университета Чукурова в Адане Джахангир Новрузов, художественный руководитель и дирижер хора Радио TRT в Анкаре, народная артистка Азербайджана Эльнара Каримова, а также народная артистка Азербайджана Азерин.

Они позитивно оценили организацию избирательного процесса, добавив, что испытывают гордость от участия на выборах.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.