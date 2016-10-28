В Азербайджане проводящему спецоперации против религиозного экстремизма органу предоставлены дополнительные полномочия

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана на обсуждение вынесены законопроекты "О свободе вероисповедания", "О средствах массовой информации", "О газоснабжении", "Об электроэнергетике", "О водоснабжении", "О телекоммуникациях" и "О дорожном движении".

Как сообщает Report, согласно изменения к закону "О свободе вероисповедания", запрещается деятельность религиозных организаций, занимающихся религиозным экстремизмом в стране.

Помимо этого, занятие религиозным экстремизмом приведет к ликвидации религиозной организации.

Согласно изменениям к законам "О газоснабжении", "Об электроэнергетике", "О водоснабжении", "О телекоммуникациях", в случае проведения спецопераций против религиозного экстремизма, в зоне проведения операций по указу органа, проводящего спецоперацию против экстремизма, может быть приостановлена подача газа, света и воды, ограничены услуги связи.

Кроме того, на обсуждение вынесен законопроект дополнений к 12-й статье закона "О дорожном движении".

Согласно законопроекту, если проводятся спецоперации против религиозного экстремизма, осуществляющим операцию лицам предоставляются полномочия по временному ограничению или запрещению дорожного движения.

Законопроекты приняты путем голосования.