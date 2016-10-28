В Азербайджане проводящему спецоперации против религиозного экстремизма органу предоставлены дополнительные полномочия

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана на обсуждение вынесены законопроекты "О свободе вероисповедания", "О средствах массовой информации", "О газоснабжении", "Об электроэнергетике", "О водоснабжении", "О телекоммуникациях" и "О дорожном движении".
Как сообщает Report, согласно изменения к закону "О свободе вероисповедания", запрещается деятельность религиозных организаций, занимающихся религиозным экстремизмом в стране.
Помимо этого, занятие религиозным экстремизмом приведет к ликвидации религиозной организации.
Согласно изменениям к законам "О газоснабжении", "Об электроэнергетике", "О водоснабжении", "О телекоммуникациях", в случае проведения спецопераций против религиозного экстремизма, в зоне проведения операций по указу органа, проводящего спецоперацию против экстремизма, может быть приостановлена подача газа, света и воды, ограничены услуги связи.
Кроме того, на обсуждение вынесен законопроект дополнений к 12-й статье закона "О дорожном движении".
Согласно законопроекту, если проводятся спецоперации против религиозного экстремизма, осуществляющим операцию лицам предоставляются полномочия по временному ограничению или запрещению дорожного движения.
Законопроекты приняты путем голосования.
İlkin PirəliАвтор новости
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