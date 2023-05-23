Проверено качество собранных у членов семей пропавших без вести лиц биоматериалов

"Биологические образцы, собранные у членов семей пропавших без вести лиц, прошли проверку на качество в лаборатории в Загребе (Хорватия) и были положительно оценены".

"Биологические образцы, собранные у членов семей пропавших без вести лиц, прошли проверку на качество в лаборатории в Загребе (Хорватия) и были положительно оценены".

Как сообщает Report, об этом начальник отдела Главного военно-медицинского управления Службы госбезопасности Сянан Бабаев сказал на конференции "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения".

Он напомнил, что в рамках соглашения, подписанного между Госкомиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Международным комитетом красного креста в 2008 году, с мая 2014 года начался сбор биологических образцов членов семей пропавших без вести граждан:

"Архивирование и хранение биологических образцов в особых условиях осуществлялось Главным военно-медицинским управлением СГБ.

Этот проект подошел к концу в 2022 году. Сбор оставшихся по различным причинам биологических образцов был осуществлен специалистами Главного военно-медицинского управления СГБ в соответствии с тренингом, проведенным экспертами МККК".