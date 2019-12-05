Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 140-летия Мухаммеда Хади.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"В 2019 году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы, поэта-мыслителя и публициста Мухаммеда Хади (Агамухаммеда Гаджи Абдулсалим оглу).

Мухаммеду Хади принадлежат большие заслуги в формировании и развитии романтизма как литературного течения в азербайджанской поэзии XX века. Выдающийся мастер пера, являющийся глубоким знатоком истории восточной художественно-эстетической мысли, весь свой талант посвятил борьбе за культурный прогресс своей родины. В богатых просветительскими идеями произведениях поэта, во всей полноте отражающих сложную социально-политическую панораму того периода, с философской позиции освещающих события общественной жизни и в то же время отличающихся неповторимым мастерством, пропаганда науки и культуры занимала ключевое место. Призывавший народы к пробуждению и борьбе за независимость, Мухаммед Хади считал свободу смыслом жизни общества и личности, всегда воспевал ее в романтическом духе".

Согласно распоряжению, с учетом предложений Национальной академии наук Азербайджана, Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 140-летию поэта-мыслителя Мухаммеда Хади.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.