Состоялось заседание Верховного меджлиса Нахчыванской АР

Состоялось заседание Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Состоялось заседание Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщает нахчыванское бюро Report, 21 октября под председательством первого заместителя председателя Верховного Меджлиса Бахтияра Мамедова прошло очередное пленарное заседание осенней сессии меджлиса.

На заседании были обсуждены проекты поправок в законы НАР "О статусе депутата Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики" и "О нормативно-правовых актах".

После обсуждений оба законопроекта были приняты в первом чтении.