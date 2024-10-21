О нас

Состоялось заседание Верховного меджлиса Нахчыванской АР  

Состоялось заседание Верховного меджлиса Нахчыванской АР   Состоялось заседание Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР).
Внутренняя политика
21 октября 2024 г. 14:38
Состоялось заседание Верховного меджлиса Нахчыванской АР  

Состоялось заседание Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщает нахчыванское бюро Report, 21 октября под председательством первого заместителя председателя Верховного Меджлиса Бахтияра Мамедова прошло очередное пленарное заседание осенней сессии меджлиса.

На заседании были обсуждены проекты поправок в законы НАР "О статусе депутата Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики" и "О нормативно-правовых актах".

После обсуждений оба законопроекта были приняты в первом чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Ali Məclisinin iclası keçirilib

Другие новости из категории

Президент Азербайджана утвердил соглашение о реадмиссии с Молдовой
Президент Азербайджана утвердил соглашение о реадмиссии с Молдовой
21 октября 2024 г. 16:14
Генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге отозван с должности
Генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге отозван с должности
21 октября 2024 г. 16:07
Президент Ильхам Алиев принял специального помощника президента США
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял специального помощника президента США
21 октября 2024 г. 12:27
Рамид Намазов: В 113 странах опубликовано около 10 тыс. статей по теме COP29
Рамид Намазов: В 113 странах опубликовано около 10 тыс. статей по теме COP29
21 октября 2024 г. 12:07
Состоялась презентация Азербайджанской платформы мозговых центров
Состоялась презентация Азербайджанской платформы мозговых центров
21 октября 2024 г. 10:52
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Зангилана
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Зангилана
20 октября 2024 г. 10:06
Обнародована ​​повестка очередного заседания Милли Меджлиса
Обнародована ​​повестка очередного заседания Милли Меджлиса
19 октября 2024 г. 12:01
Новостной сайт Aхar.az отмечает 11-летие
Новостной сайт Aхar.az отмечает 11-летие
19 октября 2024 г. 11:00
Хроника Западного Азербайджана: Армяне на коленях просили у нас фрукты
ФотоХроника Западного Азербайджана: Армяне на коленях просили у нас фрукты
19 октября 2024 г. 01:09
Президент Азербайджана наградил группу энергетиков
Президент Азербайджана наградил группу энергетиков
18 октября 2024 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi