Проведена жеребьевка с жителями, которые переедут в село Талыш

Сегодня в Тертерском районе на встрече с жителями, которым предстоит переехать в село Талыш, состоялась церемония жеребьевки домов.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов.

Также были заключены договоры между работодателем и будущими работниками по занятости населения.