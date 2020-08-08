Проведена республиканское видеосовещание Оперштаба в связи с карантином

Сегодня по указанию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Оперативный штаб при Кабинете министров обсудил вопросы контроля над режимом специального карантинного режима.

Сегодня по указанию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Оперативный штаб при Кабинете министров обсудил вопросы контроля над режимом специального карантинного режима.

Как сообщает Report, на видеосовещании председательствовал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

В видеосовещании приняли участие помощник Президента по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев, генеральный прокурор Кямран Алиев, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Али Нагиев, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, министр здравоохранения Огтай Ширалиев, руководитель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазлы, председатель Агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, руководители 68 городских и районных органов исполнительной власти, прокуроры городов и районов, начальники отделов внутренних дел и СГБ, руководители санитарно-эпидемиологических центров, районных центральных больниц и отделений здравоохранения.

Премьер-министр отметил, что на видеосовещании 6 августа Президент Ильхам Алиев дал правительству и различным госструктурам строгие поручения в связи с усилением контроля.

Премьер-министр Али Асадов заявил, что с учетом снижения инфицирования и необходимости роста экономической активности Оперативный штаб с 10 августа в некоторых сферах производства, торговли и услуг ввел смягчения. Поручение заключается в необходимости строгого соблюдения санитарных правил, определения органов, которые будут осуществлять контроль.

Он отметил, что необходимо синхронизировать экономическую активность и соблюдение санитарных правил. Это самый важный вопрос, чтобы снова не вернулись в предыдущее положение.