Проведена конференция на тему "Гейдар Алиев и мультикультурные ценности в Азербайджане"

При совместной организационной инициативе Северного регионального центра Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики, Губа-Хачмазского регионального управления молодежи и спорта и Губинского регионального отделения

При совместной организационной инициативе Северного регионального центра Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики, Губа-Хачмазского регионального управления молодежи и спорта и Губинского регионального отделения Государственного комитета по работе с религиозными структурами проведена конференция на тему "Гейдар Алиев и мультикультурные ценности в Азербайджане".

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

В мероприятии приняли участие начальник Губа-Хачмазского регионального управления молодежи и спорта Наджаф Новрузов, руководитель Северного регионального центра Аппарата омбудсмена Бахруз Эфендиев, начальник Губинского регионального отделения Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Худаев, студенты и волонтеры.

На конференции минутой молчания почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Выступавшие рассказали об успешном продолжении важной работы, проделанной великим лидером Гейдаром Алиевым как во всех сферах, так и в области мультикультурализма. Было отмечено, что великий лидер выдвинул принцип азербайджанства как национальную идеологию, обусловливающую возникновение азербайджанской государственности и являющуюся основой мультикультурализма.