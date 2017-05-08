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    Проведен осмотр обнаруженного массового захоронения в селе Мухтадыр Хачмазского района

    Здесь могут быть обнаружены скелеты сотен людей© Report.az

    Хачмаз. 8 мая. REPORT.AZ/ Историк Абдулрагим Ягубов провел осмотр массового захоронения, обнаруженного в лесистой местности вблизи села Мухтадыр.

    Как сообщает северное бюро Report, по его словам на территории обязательно необходимо проведение археологических раскопок: "Под землей видна часть костей. Здесь могут быть обнаружены скелеты сотен людей. Предполагается, что найденные здесь человеческие останки относятся к мирным жителям, которые в 1918 году подверглись армянской агрессии. Конечно, для подтверждения этих предположений археологическая экспедиция должна провести расследование.

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