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В отношении директора и двух сотрудников Перинатального центра возбуждено уголовное дело

В отношении директора и двух сотрудников Перинатального центра возбуждено уголовное дело В Генеральной прокуратуре Азербайджана в связи с пожаром в Республиканском перинатальном центре в возбуждено уголовное дело против директора и двух сотрудников центра
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 17:40
В отношении директора и двух сотрудников Перинатального центра возбуждено уголовное дело

В Генеральной прокуратуре Азербайджана в связи с пожаром в Республиканском перинатальном центре возбуждено уголовное дело в отношении директора и двух сотрудников этого медучреждения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было установлено, что в палате отделения интенсивной терапии новорожденных на четвертом этаже Центра, где произошел пожар, медицинское оборудование использовалось ненадлежащим образом и применялось сверх нормы, а также не были своевременно устранены неисправности электрики, возникшие за несколько дней до инцидента.

Заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Центра Гамлет Мустафаев и начальник отдела поддержки Эльнур Ахмедли были привлечены в качестве обвиняемых по статье 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности) УК АР, а директор Центра Мехрибан Абаскулиева - по статье 314.3 (халатность) УК АР. На основании решения суда в отношении всех трех обвиняемых вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранения от должности.

9 января в результате пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку погибли четыре ребенка, три человека отравились дымом.

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Версия на азербайджанском языке Perinatal Mərkəzdə yanğınla bağlı 3 vəzifəli şəxs işdən azad edilib, ev dustaqlığı növündə qətimkan tədbiri seçilib

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