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Рабочая группа по экологии обсудила работу на освобожденных территориях

Рабочая группа по экологии обсудила работу на освобожденных территориях Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Внутренняя политика
25 ноября 2021 г. 11:27
Рабочая группа по экологии обсудила работу на освобожденных территориях

Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие ответственные лица представительств президента Азербайджана в Шуше и Агдаме, министерств экологии и природных ресурсов, экономики, энергетики, сельского хозяйства, Государственного агентства по туризму, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" и других соответствующих государственных структур.

Члены группы были проинформированы о комплексных мониторингах, проводимых в освобожденных районах с целью оценки экологической ситуации, в том числе с целью контроля загрязнения трансграничных рек.

На заседании также было сообщено о проведенных работах по подготовке топографических карт для проектирования и планирования на освобожденных территориях, а также оценены запасы местных строительных материалов в этих районах для использования в восстановительно-строительных работах.

Участники встречи были проинформированы о "Программе по восстановлению лесного фонда Азербайджана на 2022-2026 годы", предусматривающей крупномасштабное восстановление лесов на освобожденных территориях. В рамках сотрудничества с Министерством сельского и лесного хозяйства Турции в окрестностях города Джебраил на территориях по 20 гектаров были начаты работы по высадке "Леса дружбы", а также созданию питомника по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой. Также ведется работа по созданию Учебного центра.

Представитель Министерства энергетики проинформировал о концепции зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях. В рамках концепции представлены сценарии максимального использования потенциала возобновляемых источников энергии, энергоснабжения, а также варианты применения солнечных панелей, коллекторов, тепловых насосов и других энергоэффективных и зеленых технологий. Кроме того, была предоставлена информация об использовании зеленых технологий в освещении улиц, энергоснабжении общественных зданий, а также о возможностях применения энергоэффективных инновационных подходов в различных сферах деятельности.

На встрече члены группы были проинформированы о планировании управления отходами на освобожденных территориях и обсуждениях, проведенных в связи с этим с другими рабочими группами.

Группа осуществляет свою деятельность в формате тесных контактов и обмена информацией с другими рабочими группами Межведомственного центра.

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Версия на азербайджанском языке Ekoloji məsələlər üzrə işçi qrupun iclası keçirilib

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