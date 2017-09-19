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    Состоялось заседание парламентского комитета по региональным вопросам

    В этом году на заседаниях комитета обсуждено 12 вопросов© Report

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Прошло заседание парламентского комитета по региональным вопросам.

    Как сообщает Report, председатель комитета Ариф Рагимзаде выступил с отчетом о работах, проделанных в период весенней и внеочередной сессий 2017 года.

    Он напомнил о проведении за это время комитетом 8 заседаний, на которых обсудили 12 вопросов.

    Затем была дана информация о проекте плана работ для осенней сессии комитета.

    Было отмечено об обсуждении за время сессии законопроектов "Об управлении муниципальными землями" и "Положения о правилах подготовки и согласования документов по выделению муниципальных земель". 

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