Состоялось заседание парламентского комитета по региональным вопросам

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Прошло заседание парламентского комитета по региональным вопросам.

Как сообщает Report, председатель комитета Ариф Рагимзаде выступил с отчетом о работах, проделанных в период весенней и внеочередной сессий 2017 года.

Он напомнил о проведении за это время комитетом 8 заседаний, на которых обсудили 12 вопросов.

Затем была дана информация о проекте плана работ для осенней сессии комитета.

Было отмечено об обсуждении за время сессии законопроектов "Об управлении муниципальными землями" и "Положения о правилах подготовки и согласования документов по выделению муниципальных земель".