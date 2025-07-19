Прошло три года со дня возвращения первых жителей в село Агалы Зангиланского района

Прошло три года со дня переселения первых жителей в село Агалы Зангиланского района.

Прошло три года со дня переселения первых жителей в село Агалы Зангиланского района.

Report напоминает, что спустя почти 30 лет ожидания, люди три года назад вернулись в родные края и начали здесь спокойную жизнь.

По указу президента Ильхама Алиева первый пилотный проект на освобожденных от оккупации территориях был реализован именно в Зангилане, селе Агалы.

Основы проекта "Умное село" в Агалы были заложены главой государства в апреле 2021 года. С 19 июля 2022 года началось поэтапное переселение жителей. В рамках проекта "Великое возвращение" по состоянию на 18 января 2024 года в село Агалы переселены 175 семей (871 человек).

В селе построены 200 индивидуальных экологичных домов с полной изоляцией, четыре двухэтажных нежилых здания, школа на 360 учеников и детский сад на 60 мест. В следующем этапе планируется строительство ещё 150 домов.

Потребности в энергии обеспечиваются за счёт альтернативных источников. В селе функционируют центры Smart DOST, "ASAN xidmət", "Azerpoçt", а также центр развития малого и среднего бизнеса (KOB).

Особое внимание уделено развитию аграрного сектора. На большой посевной площади, расположенной за пределами села, установлены пилотные системы, с помощью которых планируется орошение 157 гектаров. Также предусмотрено строительство климатических станций на территории села.