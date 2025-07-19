О нас

Прошло три года со дня возвращения первых жителей в село Агалы Зангиланского района

Прошло три года со дня возвращения первых жителей в село Агалы Зангиланского района Прошло три года со дня переселения первых жителей в село Агалы Зангиланского района.
Внутренняя политика
19 июля 2025 г. 00:25
Прошло три года со дня возвращения первых жителей в село Агалы Зангиланского района

Прошло три года со дня переселения первых жителей в село Агалы Зангиланского района.

Report напоминает, что спустя почти 30 лет ожидания, люди три года назад вернулись в родные края и начали здесь спокойную жизнь.

По указу президента Ильхама Алиева первый пилотный проект на освобожденных от оккупации территориях был реализован именно в Зангилане, селе Агалы.

Основы проекта "Умное село" в Агалы были заложены главой государства в апреле 2021 года. С 19 июля 2022 года началось поэтапное переселение жителей. В рамках проекта "Великое возвращение" по состоянию на 18 января 2024 года в село Агалы переселены 175 семей (871 человек).

В селе построены 200 индивидуальных экологичных домов с полной изоляцией, четыре двухэтажных нежилых здания, школа на 360 учеников и детский сад на 60 мест. В следующем этапе планируется строительство ещё 150 домов.

Потребности в энергии обеспечиваются за счёт альтернативных источников. В селе функционируют центры Smart DOST, "ASAN xidmət", "Azerpoçt", а также центр развития малого и среднего бизнеса (KOB).

Особое внимание уделено развитию аграрного сектора. На большой посевной площади, расположенной за пределами села, установлены пилотные системы, с помощью которых планируется орошение 157 гектаров. Также предусмотрено строительство климатических станций на территории села.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zəngilanın Ağalı kəndinə ilk köçdən üç il ötür

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
В Украине легализовали множественное гражданство
В Украине легализовали множественное гражданство
15 июля 2025 г. 17:41
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
В Азербайджане жара выше +40 °C сохранится до 23 июля
В Азербайджане жара выше +40 °C сохранится до 23 июля
18 июля 2025 г. 17:07
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински объявили в розыск
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински объявили в розыск
17 июля 2025 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi