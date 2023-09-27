Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана

Сегодня исполняется три года с начала Отечественной войны.

Сегодня исполняется три года с начала Отечественной войны.

Report напоминает, что с 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Так, 27 сентября 2020 года в ответ на очередные крупномасштабные провокации Армении, нанесение огневых ударов по позициям Азербайджанской армии и гражданским объектам и населенным пунктам была начата контрнаступательная операция, получившая впоследствии название “Железный Кулак”, переросшая в Отечественную войну.

В период 44-дневной Отечественной войны президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев регулярно выступал с обращением к народу. Эти обращения подняли азербайджанский народ на ноги, объединили его в единый кулак, оказали сильное влияние на ход войны и ее исход. Каждое обращение главы государства становилось предисловием к очередным победам.

27 сентября 2020 года в первом обращении к народу президент Азербайджана настроил все общество на победу.

Президент Ильхам Алиев выступил с обращение 4 октября 2020 года во второй раз, 9 октября – в третий, 17 октября – в четвертый, 20 октября – в пятый, 26 октября – в шестой раз. В каждом обращении главы государства к народу звучали очередные хорошие вести. Именно поэтому все азербайджанцы мира с нетерпением ждали их.

Уже в первый день боев вместе с рядом сел от вражеской оккупации был освобожден Муровдаг - одна из стратегических высот для Азербайджанской армии. Это событие привело к дальнейшему росту воодушевления и энтузиазма как среди личного состава армии, так и населения. В течение 44-х дней ежедневные успехи на фронте давали импульс к дальнейшим победам.

Так, 3 октября Азербайджанская армия, подавив позиции противника на северном направлении фронта, освободила населенные пункты Талыш и Суговушан. В то же время нас радовали новости и с Южного фронта. Конечно же, все эти радостные вести азербайджанскому народу сообщал Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами, президент Ильхам Алиев.

Сообщение Верховного главнокомандующего от 4 октября об освобождении Джебраила свидетельствовало о том, что на Южном направлении фронта нами достигнуты серьезные успехи. В первой декаде октября освобождение от врага ряда населенных пунктов уже вызвало большую панику в армянской армии. Вражеские солдаты в панике бежали с поля боя, пытаясь спасти свои жизни. Азербайджанская армия была занята изгнанием врага и освобождением наших земель.

С освобождением поселка Гадрут 9 октября и города Физули 17 октября азербайджанская армия уже сломала хребет врагу. В результате побед над врагом на 21-й день войны политическое и военное руководство Армении осознало свое поражение. Конечно же, назад дороги не было. Но бои были все ожесточеннее, и каждый день с фронта поступали новые радостные вести. С освобождением 18 октября населенного пункта Худафарин Азербайджанская армия восстановила очередную историческую справедливость на Южном фронте.

А всего через два дня Президент Ильхам Алиев донес радостную весть народу, обрадовав всех жителей Зангилана. Таким образом, 20 октября город Зангилан был освобожден от вражеской оккупации. Днем позже - 21 октября был освобожден и поселок Миндживан. С освобождением 22-го числа поселка Агбенд Зангиланского района 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы, долгие годы занимаемый армянской армией, был взят под полный контроль.

До конца октября оставалось несколько дней. Азербайджанская армия должна была полностью выполнить поставленные задачи и освободить все оккупированные земли. 25 октября город Губадлы был освобожден от оккупации. Эта победа, как и другие одержанные победы, была встречена с воодушевлением.

Боевые действия продолжаются, азербайджанские военные уже освободили большую часть оккупированных земель. Следующей целью стал город Шуша. Президент сказал, что без Шуши наша победа была бы не полной. Так, 8 ноября президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к гражданам объявил о том, что город Шуша освобожден от оккупации.

С освобождением Шуши противник был вынужден преклонить колени перед Азербайджанской армией. После перехода Шуши под контроль Азербайджана Армения смирилась со своим поражением и была вынуждена подписать акт о капитуляции. Бои за Шушу – одна из самых успешных операций Отечественной войны, завершившаяся победой азербайджанской армии.

Через сутки после освобождения Шуши от оккупации было освобождено более 70 населенных пунктов, враг был поставлен на колени, и ему ничего не оставалось, как подписать акт о капитуляции.

10 ноября 2020 года был подписан акт о капитуляции Армении – " Заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации ".

Таким образом, под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан показал всему миру свою силу и мощь как на поле боя, так и на политической арене. Во время Отечественной войны глава государства, дав многочисленные интервью ведущим мировым медиа-структурам, перечеркнул всю армянскую пропаганду на информационном фронте. Президент Ильхам Алиев стал глашатаем азербайджанской правды во всем мире как благодаря обращениям к народу, публикациям в Twitter, так и в почти 30 интервью, которые он дал за это время.

В тот же день в восьмом по счету обращении к народу Ильхам Алиев объявил, что ставшее национальным лозунгом выражение "Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак!", уже охватывает весь Карабах, а армяно-азербайджанскому конфликту положен конец.

В результате продолжения победы в военной области на дипломатической арене в течение 20 дней после 44-дневной Отечественной войны Азербайджану были переданы 3 района, 20 ноябр под контроль Азербайджана перешел Агдам, 25 ноября- Кяльбаджар, 1 декабря - Лачин.

В связи с этим 1 декабря президент Азербайджана в очередной раз обратился к народу и заявил, что Агдам, Кяльбаджар и Лачин были возвращены без единого выстрела и без единого шехида.

Таким образом, азербайджанские земли, которые армянские военные формирования постепенно захватывали в течение 4 лет и, удерживая их около 30 лет под оккупацией, возводили здесь мощные военные укрепления, заграждения, оборонительные линии, были освобождены за 44 дня. Территориальная целостность Азербайджанской Республики была восстановлена, армяно-азербайджанский конфликт стал историей.

В Отечественной войне Азербайджан одержал блестящую победу над Арменией, положив конец оккупации. Каждый из этих 44 дней – славная история Азербайджана. Азербайджанский народ и государство отдают дань светлой памяти своих отважных сынов, ставших шехидами за Родину, с особым уважением чтят их, высоко оценивают заслуги гази и гордятся ими.

Часть взятой в качестве трофея техники армянской армии была продемонстрирована 10 декабря 2020 года на военном параде в Баку, она также экспонируется в Парке военных трофеев, открытом в Баку в апреле 2021 года.

На освобожденных территориях продолжаются строительно-восстановительные работы, восстанавливается вся уничтоженная инфраструктура. Строятся новые города, поселки и населенные пункты. Началось возвращение на освобожденные территории.

Естественно, со временем хозяева всех освобожденных территорий вернутся в свои края. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что Армения по-прежнему живет реваншистскими мыслями, не хочет мира. Поэтому ей в очередной раз был преподан тяжелый урок в ходе последних приграничных боев. Ей и на этот раз дали понять, что Железный кулак на месте и готов в любой момент сокрушить голову врага, предотвращая любую провокацию.

В то же время Азербайджан всегда был сторонником мира в всем мире и регионе. Азербайджанское государство открыто демонстрирует всем эту позицию. Мирные предложения, выдвинутые для нормализации отношений с Арменией после Отечественной войны, являются наглядын примером позиции Азербайджана.

Азербайджан до апреля прошлого года держал Лачынскую дорогу открытой для использования в гуманитарных целях. Однако Армения злоупотребила этим и начала незаконно перевозить боеприпасы и вооружение сепаратистам в Карабахе.

Выявив и доказав несколько таких фактов, Азербайджан обосновано установил пункт пропуска на условной границе с Арменией для пресечения этого.

Так, 23 апреля текущего года Государственная пограничная служба (ГПС) объявила о создании погранично-пропускного пункта на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди. ГПС заявила, что пункт был создан для предотвращения перевозки из Армении живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана вопреки трехстороннему заявлению.

Здесь создаются условия для проезда армянских жителей Карабахского региона в обоих направлениях. Установление погранично-контрольного механизма в начале лачынской дороги обеспечивает прозрачность движения по дороге, верховенство закона и, следовательно, безопасность движения.

Азербайджан всегда был сторонником мира в регионе. Азербайджанское государство открыто демонстрирует эту позицию всему миру. Мирное предложение, которое он представил для нормализации отношений с Арменией после Отечественной войны, является ярким доказательством этого. Однако после Отечественной войны в Карабахе продолжали оставаться незаконные вооруженные отряды сепаратистов, а также формирования вооруженных сил Армении. Они время от времени проводили диверсии и продолжали минировать территорию. Несмотря на неоднократные предупреждения Азербайджана, армянские сепаратисты не отказывались от своих действий. В результате Азербайджан был вынужден начать локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе.

Министерство обороны заявило, что 19 сентября разведывательно-диверсионными группами соединений Вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в результате взрыва мины, установленной в террористических целях, вышел из строя принадлежащий Государственному агентству азербайджанских автомобильных дорог транспорт, погибли гражданские лица. В тот же день в результате подрыва на мине, установленной армянской стороной, погибли и получили ранения азербайджанские военнослужащие. Подобные факты являются продолжением целенаправленной террористической политики Армении против Азербайджана.

Министерство обороны неоднократно заявляло, что, вопреки положениям трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, нахождение формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана является источником серьезной угрозы региональному миру и стабильности.

Для обеспечения положений трехстороннего заявления, предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода с наших территорий формирований Вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирного населения на освобожденные от оккупации территории, также в целях обеспечения безопасности гражданских специалистов и военнослужащих, привлеченных к строительно-восстановительных работам, и для восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В результате этого менее чем за 24 часа были выведены из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения с применением высокоточного оружия. Отряды сепаратистов бежали, оставив боевые позиции и вооружение и боеприпасы. Вскоре незаконные вооруженные формирования в Карабахе и сепаратистский режим подняли белый флаг и сдались, пообещав выполнить все условия Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана объявило, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха через российский миротворческий контингент 20 сентября 2023 года в 13:00 часов было достигнуто соглашение о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера на следующих условиях:

1. Находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные отряды складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

2. Параллельно сдается все вооружение и тяжелая техника.

3. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

Для обсуждения вышеуказанных договоренностей 21 сентября в городе Евлахе состоялась первая встреча между представителями центральной власти Азербайджана и представителями карабахских армян. На встрече представителям армянского населения были представлены соответствующие требования и план мероприятий по реинтеграции армян, проживающих в Карабахе, в Азербайджан. Они также заявили, что согласны выполнить все требования Азербайджана.

25 сентября в городе Ходжалы состоялась вторая встреча между Рамином Мамедовым, ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, и представителями армянских жителей Карабаха.

На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, была выражена договоренность о шагах, предпринятых для решения вопросов, обсуждавшихся 21 сентября в городе Евлахе, в частности, о предоставлении гуманитарной помощи, поставке топлива и восстановлении электроснабжения в кратчайшие сроки.

В настоящее время в сопровождении российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на освобожденных от оккупации территориях, идет процесс разоружения незаконных армянских вооруженных формирований, обеспечивается переход на территорию Армении армян, желающих покинуть Карабах.

Таким образом, последними антитеррористическими мероприятиями был положен конец сепаратизму в Карабахе, Азербайджан восстановил свой суверенитет на всех освобожденных от оккупации территориях.

Хронология освобождения от оккупации населенных пунктов и высот во время Отечественной войны: