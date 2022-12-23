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Прошло мероприятие, посвященное 104-летию Мехти Гусейнзаде

Прошло мероприятие, посвященное 104-летию Мехти Гусейнзаде Перед памятником Герою Советского Союза, легендарному партизану Мехти Гусейнзаде прошла торжественная церемония, посвященная его 104-летию.
Внутренняя политика
23 декабря 2022 г. 18:15
Прошло мероприятие, посвященное 104-летию Мехти Гусейнзаде

Перед памятником Герою Советского Союза, легендарному партизану Мехти Гусейнзаде прошла торжественная церемония, посвященная его 104-летию.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На мероприятии c участием группы военнослужащих Министерства обороны минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности нашей Родины, и Мехти Гусейнзаде. К памятнику прославленному партизану были возложены цветы, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Участникам мероприятия было обстоятельно рассказано о славном жизненном пути героя, проявленной им доблести. Было отмечено, что Мехти Гусейнзаде снискал большую славу многочисленными успешными разведывательными операциями и беспримерным мужеством.

В заключение перед памятником Мехти Гусейнзаде было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоCommemorative event dedicated to 104th anniversary of Mehdi Huseynzade held
Версия на азербайджанском языке ФотоMehdi Hüseynzadənin 104 illik yubileyinə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib

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