Прошло мероприятие по случаю годовщины создания Внутренних войск МВД Азербайджана

Сегодня – 12 марта отмечается годовщина создания Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сегодня – 12 марта отмечается годовщина создания Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим в Главном управлении Внутренних войск прошла торжественная церемония.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента, генерал-полковник Магеррам Алиев.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и всех шехидов, погибших во имя суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Командующий Внутренними войсками, генерал-лейтенант Шахин Мамедов выступил с докладом об истории создания, развития и деятельности структуры.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента, генерал-полковник Магеррам Алиев по поручению президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева передал поздравления и наилучшие пожелания в связи с годовщиной создания Внутренних войск.

Глава МВД, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подчеркнул, что сегодня, благодаря большому вниманию и заботе, требованиям и указаниям президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева внутренние войска способны высококачественно выполнять любую поставленную перед ними боевую задачу. По словам министра, военнослужащие еще раз подтвердили это в ходе контрнаступательной операции "Железный кулак" под руководством Верховного главнокомандующего.

Было отмечено, что внутренние войска вот уже 25 лет тесно сотрудничают с Главным командованием жандармерии Турции. Министр В.Эйвазов поблагодарил руководство и военных специалистов Главного командования жандармерии дружественного и братского государства за бескорыстную помощь и неоспоримую роль в достигнутых успехах.

Затем группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены награды.

В завершение мероприятия от имени участников было принято обращение к президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.