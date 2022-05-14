Прошло мероприятие по случаю 30-летия сотрудничества между Азербайджаном и МККК

Состоялось мероприятие по случаю 30-летия сотрудничества между Азербайджаном и Международным комитетом красного креста (МККК).

Состоялось мероприятие по случаю 30-летия сотрудничества между Азербайджаном и Международным комитетом Красного креста (МККК).

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел.

В мероприятии выступили представитель МККК в Азербайджане Ариан Бауэр, заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев, президент Общества красного полумесяца Азербайджана Новруз Аслан и глава Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Даврон Мухамадиев.

Замминистра М.Мамедгулиев отметил, что после 44-дневной Отечественной войны и освобождения земель наша страна вступила в постконфликтный период, подчеркнул, что устранение гуманитарных последствий конфликта, в частности выяснение судьбы пропавших без вести соотечественников, идентификация останков людей, обнаруженных в массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях и информирование о минной опасности остаются важными направлениями сотрудничества с МККК. Он отметил, что это сотрудничество будет и впредь продолжаться в рамках интересов нашего народа, гуманитарного мандата МККК, территориальной целостности и суверенитета нашей страны.