Прошло четыре года с начала Отечественной войны Азербайджана

Прошло четыре года с начала Отечественной войны Азербайджана.

Прошло четыре года с 27 сентября 2020 года, когда Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, подавления боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Report напоминает, что эта операция известна как Отечественная война Азербайджана.

В период 44-дневной Отечественной войны президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев регулярно выступал с обращениями к народу. Эти обращения воодушевляли азербайджанский народ, объединили его в единый кулак, оказали сильное влияние на течение войны и ее исход. Каждое обращение главы государства становилось предисловием к очередным победам.

Уже с первого обращения 27 сентября 2020 года президент Азербайджана настроил все общество на победу.

В первый день боев от вражеской оккупации вместе с рядом сел был освобожден Муровдаг - одна из стратегических высот. Это событие привело к дальнейшему росту воодушевления и энтузиазма как среди личного состава армии, так и населения. В течение 44-х дней ежедневные успехи на фронте давали импульс к дальнейшим победам.

Так, 3 октября Азербайджанская армия, подавив позиции противника на северном направлении, освободила населенные пункты Талыш и Суговушан. В то же время нас радовали новости и с Южного фронта. Все эти радостные вести азербайджанскому народу сообщал Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами, президент Ильхам Алиев.

Сообщение Верховного главнокомандующего 4 октября об освобождении Джебраила свидетельствовало о том, что на юге достигнуты серьезные успехи. В первой декаде октября освобождение от врага ряда населенных пунктов уже вызвало большую панику в армянской армии. Вражеские солдаты в смятении бежали с поля боя, пытаясь спасти свои жизни.

С освобождением поселка Гадрут 9 октября и города Физули 17 октября Азербайджанской армией сопротивление врага было практически сломлено.

В результате побед Азербайджанской армии на 21-й день войны политическое и военное руководство Армении осознало свое поражение - точка невозврата была пройдена. Но бои продолжались и каждый день с фронта поступали новые радостные вести.

С освобождением 18 октября населенного пункта Худаферин Азербайджанская армия в очередной раз восстановила историческую справедливость на Южном фронте.

Еще через два дня президент Ильхам Алиев обрадовал хорошими новостями всех жителей Зангилана. 20 октября город Зангилан был освобожден от вражеской оккупации. Днем позже - 21 октября - был освобожден и поселок Миндживан. С освобождением 22-го числа поселка Агбенд Зангиланского района 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы, долгие годы находящийся под контролем армян, перешел под полный контроль Азербайджана.

До конца октября Азербайджанская армия стремилась полностью выполнить поставленные задачи и освободить все оккупированные земли. 25 октября город Губадлы был освобожден от оккупации, что было встречено с большим воодушевлением.

К этому времени Азербайджанские военные уже освободили большую часть оккупированных земель. Следующей целью стал город Шуша. Президент сказал, что без города Шуша наша победа была бы не полной.

8 ноября президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к гражданам объявил о том, что Шуша освобождена от оккупации.

С ее освобождением противник был вынужден преклонить колени перед Азербайджанской армией. После перехода города под контроль Азербайджана Армения смирилась со своим поражением и была вынуждена подписать акт о капитуляции. Бои за Шушу – одна из самых успешных операций Отечественной войны, завершившаяся победой Азербайджанской армии.

Через сутки после освобождения города от оккупации было освобождено еще более 70 населенных пунктов.

10 ноября 2020 года был подписан акт о капитуляции Армении – " Заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации ".

В результате продолжения побед на поле боя и на дипломатической арене в течение 20 дней после 44-дневной Отечественной войны Азербайджану были переданы 3 района. 20 ноября под контроль Азербайджана перешел Агдам, 25 ноября - Кяльбаджар, 1 декабря - Лачын.

Таким образом, азербайджанские земли, которые армянские военные формирования постепенно захватывали в течение 4 лет и удерживали около 30 лет под оккупацией, возводили здесь мощные военные укрепления, заграждения, оборонительные линии, были освобождены за 44 дня. Территориальная целостность Азербайджанской Республики была восстановлена, армяно-азербайджанский конфликт стал историей.

Часть взятой в качестве трофея техники армянской армии была продемонстрирована 10 декабря 2020 года на военном параде в Баку, она также экспонируется в Парке военных трофеев, открытом в Баку в апреле 2021 года.

19 сентября 2023 года была начата антитеррористическая операция с целью пресечь широкомасштабные провокации, совершаемые в Карабахском экономическом районе Азербайджана, а также обеспечить разоружение и вывод остатков вооруженных сил Армении с наших земель, восстановить конституционный строй Азербайджанской Республики на этих территориях.

В результате этого менее чем за 24 часа были выведены из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения с применением высокоточного оружия. Отряды сепаратистов бежали, оставив боевые позиции, вооружение и боеприпасы. Вскоре незаконные вооруженные формирования в Карабахе и сепаратистский режим подняли белый флаг и сдались, пообещав выполнить все условия Азербайджана. Незаконный режим в Карабахе был ликвидирован, а в результате мер, предпринятых правоохранительными органами Азербайджана, основные лидеры сепаратистов были арестованы.

Таким образом, в результате Отечественной войны и антитеррористической операции были освобождены исконные земли Азербайджана, долгие годы находившиеся под армянской оккупацией. Тем самым был восстановлен государственный суверенитет и конституционный строй Азербайджана на всей территории страны. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся строительно-восстановительные работы, обеспечивается возвращение людей на родные земли.

Хронология освобождения от оккупации населенных пунктов и высот во время Отечественной войны: