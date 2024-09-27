Прошло четыре года с начала Отечественной войны Азербайджана

Прошло четыре года с 27 сентября 2020 года, когда Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, подавления боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.
В период 44-дневной Отечественной войны президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев регулярно выступал с обращениями к народу. Эти обращения воодушевляли азербайджанский народ, объединили его в единый кулак, оказали сильное влияние на течение войны и ее исход. Каждое обращение главы государства становилось предисловием к очередным победам.
Уже с первого обращения 27 сентября 2020 года президент Азербайджана настроил все общество на победу.
В первый день боев от вражеской оккупации вместе с рядом сел был освобожден Муровдаг - одна из стратегических высот. Это событие привело к дальнейшему росту воодушевления и энтузиазма как среди личного состава армии, так и населения. В течение 44-х дней ежедневные успехи на фронте давали импульс к дальнейшим победам.
Так, 3 октября Азербайджанская армия, подавив позиции противника на северном направлении, освободила населенные пункты Талыш и Суговушан. В то же время нас радовали новости и с Южного фронта. Все эти радостные вести азербайджанскому народу сообщал Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами, президент Ильхам Алиев.
Сообщение Верховного главнокомандующего 4 октября об освобождении Джебраила свидетельствовало о том, что на юге достигнуты серьезные успехи. В первой декаде октября освобождение от врага ряда населенных пунктов уже вызвало большую панику в армянской армии. Вражеские солдаты в смятении бежали с поля боя, пытаясь спасти свои жизни.
С освобождением поселка Гадрут 9 октября и города Физули 17 октября Азербайджанской армией сопротивление врага было практически сломлено.
В результате побед Азербайджанской армии на 21-й день войны политическое и военное руководство Армении осознало свое поражение - точка невозврата была пройдена. Но бои продолжались и каждый день с фронта поступали новые радостные вести.
С освобождением 18 октября населенного пункта Худаферин Азербайджанская армия в очередной раз восстановила историческую справедливость на Южном фронте.
Еще через два дня президент Ильхам Алиев обрадовал хорошими новостями всех жителей Зангилана. 20 октября город Зангилан был освобожден от вражеской оккупации. Днем позже - 21 октября - был освобожден и поселок Миндживан. С освобождением 22-го числа поселка Агбенд Зангиланского района 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы, долгие годы находящийся под контролем армян, перешел под полный контроль Азербайджана.
До конца октября Азербайджанская армия стремилась полностью выполнить поставленные задачи и освободить все оккупированные земли. 25 октября город Губадлы был освобожден от оккупации, что было встречено с большим воодушевлением.
К этому времени Азербайджанские военные уже освободили большую часть оккупированных земель. Следующей целью стал город Шуша. Президент сказал, что без города Шуша наша победа была бы не полной.
8 ноября президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к гражданам объявил о том, что Шуша освобождена от оккупации.
С ее освобождением противник был вынужден преклонить колени перед Азербайджанской армией. После перехода города под контроль Азербайджана Армения смирилась со своим поражением и была вынуждена подписать акт о капитуляции. Бои за Шушу – одна из самых успешных операций Отечественной войны, завершившаяся победой Азербайджанской армии.
Через сутки после освобождения города от оккупации было освобождено еще более 70 населенных пунктов.
10 ноября 2020 года был подписан акт о капитуляции Армении – "
В результате продолжения побед на поле боя и на дипломатической арене в течение 20 дней после 44-дневной Отечественной войны Азербайджану были переданы 3 района. 20 ноября под контроль Азербайджана перешел Агдам, 25 ноября - Кяльбаджар, 1 декабря - Лачын.
Таким образом, азербайджанские земли, которые армянские военные формирования постепенно захватывали в течение 4 лет и удерживали около 30 лет под оккупацией, возводили здесь мощные военные укрепления, заграждения, оборонительные линии, были освобождены за 44 дня. Территориальная целостность Азербайджанской Республики была восстановлена, армяно-азербайджанский конфликт стал историей.
Часть взятой в качестве трофея техники армянской армии была продемонстрирована 10 декабря 2020 года на военном параде в Баку, она также экспонируется в Парке военных трофеев, открытом в Баку в апреле 2021 года.
19 сентября 2023 года была начата антитеррористическая операция с целью пресечь широкомасштабные провокации, совершаемые в Карабахском экономическом районе Азербайджана, а также обеспечить разоружение и вывод остатков вооруженных сил Армении с наших земель, восстановить конституционный строй Азербайджанской Республики на этих территориях.
В результате этого менее чем за 24 часа были выведены из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения с применением высокоточного оружия. Отряды сепаратистов бежали, оставив боевые позиции, вооружение и боеприпасы. Вскоре незаконные вооруженные формирования в Карабахе и сепаратистский режим подняли белый флаг и сдались, пообещав выполнить все условия Азербайджана. Незаконный режим в Карабахе был ликвидирован, а в результате мер, предпринятых правоохранительными органами Азербайджана, основные лидеры сепаратистов были арестованы.
Таким образом, в результате Отечественной войны и антитеррористической операции были освобождены исконные земли Азербайджана, долгие годы находившиеся под армянской оккупацией. Тем самым был восстановлен государственный суверенитет и конституционный строй Азербайджана на всей территории страны. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся строительно-восстановительные работы, обеспечивается возвращение людей на родные земли.
Хронология освобождения от оккупации населенных пунктов и высот во время Отечественной войны:
|№
|ДАТА
|РАЙОН
|НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТЫ
|1.
|27.09.2020
|Физули
|Гараханбейли
|2.
|27.09.2020
|Физули
|Гервенд
|3.
|27.09.2020
|Физули
|село Горадиз
|4.
|27.09.2020
|Джебраил
|Беюк Марджанлы
|5.
|27.09.2020
|Джебраил
|Нюзгяр
|6.
|27.09.2020
|Кяльбаджар
|высота Муровдаг
|7.
|03.10.2020
|Джебраил
|Мехдили
|8.
|03.10.2020
|Джебраил
|Чахырлы
|9.
|03.10.2020
|Джебраил
|Ашагы Маралъян
|10.
|03.10.2020
|Джебраил
|Шейбей
|11.
|03.10.2020
|Джебраил
|Гуйджаг
|12.
|03.10.2020
|Физули
|Ашагы Абдуррахманлы
|13.
|03.10.2020
|Тертер
|Суговушан
|14.
|03.10.2020
|Тертер
|Талыш
|15.
|04.10.2020
|Джебраил
|г.Джебраил
|16.
|04.10.2020
|Джебраил
|Шукюрбейли
|17.
|04.10.2020
|Джебраил
|Черекен
|18.
|04.10.2020
|Джебраил
|Дашкесан
|19.
|04.10.2020
|Джебраил
|Хоровлу
|20.
|04.10.2020
|Джебраил
|Махмудлу (село)
|21.
|04.10.2020
|Джебраил
|Джафарабад
|22.
|04.10.2020
|Джебраил
|Юхары Маралъян
|23.
|04.10.2020
|Джебраил
|Дежел
|24.
|04.10.2020
|Джебраил
|Кархулу
|25.
|05.10.2020
|Джебраил
|Шихалыагалы
|26.
|05.10.2020
|Джебраил
|Сарыджаллы
|27.
|05.10.2020
|Джебраил
|Мезре
|28.
|09.10.2020
|Джебраил
|Гышлаг
|29.
|09.10.2020
|Тертер
|Чайлы
|30.
|09.10.2020
|Джебраил
|Гараджаллы
|31.
|09.10.2020
|Джебраил
|Эфендиляр
|32.
|09.10.2020
|Джебраил
|Сулейманлы
|33.
|09.10.2020
|Физули
|Юхары Гюзлек
|34.
|09.10.2020
|Физули
|Горазыллы
|35.
|09.10.2020
|Ходжавенд
|пос.Гадрут
|36.
|09.10.2020
|Ходжавенд
|Сор
|37.
|14.10.2020
|Физули
|Гарадаглы
|38.
|14.10.2020
|Физули
|Хатынбулаг
|39.
|14.10.2020
|Физули
|Гаракёллу
|40.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Булутан
|41.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Меликджанлы
|42.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Гырмызыгая
|43.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Дагдёшу
|44.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Тагасер
|45.
|15.10.2020
|Физули
|Арыш
|46.
|15.10.2020
|Джебраил
|Дошуллу
|47.
|15.10.2020
|Ходжавенд
|Эдишя
|48.
|15.10.2020
|Ходжавенд
|Дюдюкчю
|49.
|15.10.2020
|Ходжавенд
|Эдилли
|50.
|15.10.2020
|Ходжавенд
|Чирагуз
|51.
|16.10.2020
|Ходжавенд
|Хырманджиг
|52.
|16.10.2020
|Ходжавенд
|Агбулаг
|53.
|16.10.2020
|Ходжавенд
|Ахуллу
|54.
|17.10.2020
|Физули
|г.Физули
|55.
|17.10.2020
|Физули
|Гочахмедли
|56.
|17.10.2020
|Физули
|Джуварлы
|57.
|17.10.2020
|Физули
|Пирахмедли
|58.
|17.10.2020
|Физули
|Мусабейли
|59.
|17.10.2020
|Физули
|Чимен
|60.
|17.10.2020
|Физули
|Ишиглы
|61.
|17.10.2020
|Физули
|Делели
|62.
|18.10.2020
|Джебраил
|Гаджилы
|63.
|18.10.2020
|Джебраил
|Гаджи Исаглы
|64.
|18.10.2020
|Джебраил
|пос.Худаферин
|65.
|19.10.2020
|Джебраил
|Солтанлы
|66.
|19.10.2020
|Джебраил
|Эмирварлы
|67.
|19.10.2020
|Джебраил
|Машанлы
|68.
|19.10.2020
|Джебраил
|Хасанлы
|69.
|19.10.2020
|Джебраил
|Алыкейхалы
|70.
|19.10.2020
|Джебраил
|Гумлаг
|71.
|19.10.2020
|Джебраил
|Гейерчин Вейселли
|72.
|19.10.2020
|Джебраил
|Ниязгулулар
|73.
|19.10.2020
|Джебраил
|Кечел Мамедли
|74.
|19.10.2020
|Джебраил
|Шахвелли
|75.
|19.10.2020
|Джебраил
|Исаглы
|76.
|20.10.2020
|Физули
|Дердчинар
|77.
|20.10.2020
|Физули
|Кюрдлер
|78.
|20.10.2020
|Физули
|Юхары Абдуррахманлы
|79.
|20.10.2020
|Физули
|Гаргабазар
|80.
|20.10.2020
|Физули
|Ашагы Вейселли
|81.
|20.10.2020
|Физули
|Юхары Айбасанлы
|82.
|20.10.2020
|Джебраил
|Сафарша
|83.
|20.10.2020
|Джебраил
|Гасангайды
|84.
|20.10.2020
|Джебраил
|Фуганлы
|85.
|20.10.2020
|Джебраил
|Имамбагы
|86.
|20.10.2020
|Джебраил
|Даш Вейселли
|87.
|20.10.2020
|Джебраил
|Агтепе
|88.
|20.10.2020
|Джебраил
|Ярахмедли
|89.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Агджакенд
|90.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Мюлкюдере
|91.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Дашбаши
|92.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Гюнешли
|93.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Чинарлы
|94.
|20.10.2020
|Зангилан
|г.Зангилан
|95.
|20.10.2020
|Зангилан
|Хавалы
|96.
|20.10.2020
|Зангилан
|Мамедбейли
|97.
|20.10.2020
|Зангилан
|пос.Хакари
|98.
|20.10.2020
|Зангилан
|Шерифан
|99.
|20.10.2020
|Зангилан
|Муганлы
|100.
|21.10.2020
|Физули
|Геджегезлю
|101.
|21.10.2020
|Физули
|Ашагы Сейидахмедли
|102.
|21.10.2020
|Физули
|Зяргяр
|103.
|21.10.2020
|Джебраил
|Бальянд
|104.
|21.10.2020
|Джебраил
|Папы
|105.
|21.10.2020
|Джебраил
|Тулус
|106.
|21.10.2020
|Джебраил
|Тинли
|107.
|21.10.2020
|Зангилан
|пос.Миндживан
|108.
|21.10.2020
|Зангилан
|Бабайлы
|109.
|21.10.2020
|Зангилан
|Агалы III
|110.
|21.10.2020
|Зангилан
|Сарыл
|111.
|21.10.2020
|Зангилан
|Хумарлы
|112.
|21.10.2020
|Зангилан
|Гаджаллы
|113.
|21.10.2020
|Зангилан
|Хурама
|114.
|21.10.2020
|Зангилан
|Джахангирбейли
|115.
|21.10.2020
|Зангилан
|Турабад
|116.
|21.10.2020
|Зангилан
|Ичери Мюшлан
|117.
|21.10.2020
|Зангилан
|Гыраг Мюшлан
|118.
|21.10.2020
|Зангилан
|Меликли
|119.
|21.10.2020
|Зангилан
|Удгюн
|120.
|21.10.2020
|Зангилан
|Бахарлы
|121.
|22.10.2020
|Физули
|Моллавели
|122.
|22.10.2020
|Физули
|Юхары Рафадинли
|123.
|22.10.2020
|Физули
|Ашагы Рафадинли
|124.
|22.10.2020
|Джебраил
|Сирик
|125.
|22.10.2020
|Джебраил
|Шихлар
|126.
|22.10.2020
|Джебраил
|Месталыбейли
|127.
|22.10.2020
|Джебраил
|Дерзили
|128.
|22.10.2020
|Зангилан
|Коллугышлаг
|129.
|22.10.2020
|Зангилан
|Малаткешин
|130.
|22.10.2020
|Зангилан
|Зангилан (село)
|131.
|22.10.2020
|Зангилан
|Генлик
|132.
|22.10.2020
|Зангилан
|Велигулубейли
|133.
|22.10.2020
|Зангилан
|Гарадере
|134.
|22.10.2020
|Зангилан
|Чопедере
|135.
|22.10.2020
|Зангилан
|Татар
|136.
|22.10.2020
|Зангилан
|Тири
|137.
|22.10.2020
|Зангилан
|Эмирханлы
|138.
|22.10.2020
|Зангилан
|Гаргулу
|139.
|22.10.2020
|Зангилан
|Бартаз (село)
|140.
|22.10.2020
|Зангилан
|Деллекли
|141.
|22.10.2020
|Зангилан
|пос.Агбенд
|142.
|23.10.2020
|Ходжавенд
|Доланлар
|143.
|23.10.2020
|Ходжавенд
|Буньядлы
|144.
|23.10.2020
|Джебраил
|Даг Тумас
|145.
|23.10.2020
|Джебраил
|Нюсюс
|146.
|23.10.2020
|Джебраил
|пос.Халафли
|147.
|23.10.2020
|Джебраил
|Минбашилы
|148.
|23.10.2020
|Зангилан
|Венедли
|149.
|23.10.2020
|Зангилан
|Мирзагасанли
|150.
|23.10.2020
|Губадлы
|Зиланлы
|151.
|23.10.2020
|Губадлы
|Кюрд Махрузлу
|152.
|23.10.2020
|Губадлы
|Муганлы
|153.
|23.10.2020
|Губадлы
|Алагуршаг
|154.
|25.10.2020
|Зангилан
|Биринджи Алыбейли
|155.
|25.10.2020
|Зангилан
|Икинджи Алыбейли
|156.
|25.10.2020
|Зангилан
|Ребенд
|157.
|25.10.2020
|Зангилан
|Еникенд
|158.
|25.10.2020
|Джебраил
|Говшудлу
|159.
|25.10.2020
|Джебраил
|Софулу
|160.
|25.10.2020
|Джебраил
|Даг Машанлы
|161.
|25.10.2020
|Джебраил
|Кюрдлер
|162.
|25.10.2020
|Джебраил
|Ховуслу
|163.
|25.10.2020
|Губадлы
|Падар
|164.
|25.10.2020
|Губадлы
|Эфендиляр
|165.
|25.10.2020
|Губадлы
|Юсифбейли
|166.
|25.10.2020
|Губадлы
|Чайтумас
|167.
|25.10.2020
|Губадлы
|Ханлыг
|168.
|25.10.2020
|Губадлы
|Сарыятаг
|169.
|25.10.2020
|Губадлы
|Моллабюрхан
|170.
|25.10.2020
|Губадлы
|г.Губадлы
|171.
|26.10.2020
|Джебраил
|Челебиляр
|172.
|28.10.2020
|Зангилан
|Агалы I
|173.
|28.10.2020
|Зангилан
|Агалы II
|174.
|28.10.2020
|Зангилан
|Зернели
|175.
|28.10.2020
|Физули
|Мандылы
|176.
|28.10.2020
|Джебраил
|Газанземи
|177.
|28.10.2020
|Джебраил
|Ханагабулаг
|178.
|28.10.2020
|Джебраил
|Чуллу
|179.
|28.10.2020
|Джебраил
|Гушчулар
|180.
|28.10.2020
|Джебраил
|Гараагадж
|181.
|28.10.2020
|Губадлы
|Гияслы
|182.
|28.10.2020
|Губадлы
|Эбилджа
|183.
|28.10.2020
|Губадлы
|Гилиджан
|184.
|30.10.2020
|Джебраил
|Худавердили
|185.
|30.10.2020
|Джебраил
|Гурбантепе
|186.
|30.10.2020
|Джебраил
|Шахвеледли
|187.
|30.10.2020
|Джебраил
|Хубъярлы
|188.
|30.10.2020
|Зангилан
|Аладин
|189.
|30.10.2020
|Зангилан
|Вежнели
|190.
|30.10.2020
|Губадлы
|Кавдадыг
|191.
|30.10.2020
|Губадлы
|Мемер
|192.
|30.10.2020
|Губадлы
|Моллалы
|193.
|02.11.2020
|Джебраил
|Чапанд
|194.
|02.11.2020
|Джебраил
|Гошабулаг
|195.
|02.11.2020
|Зангилан
|Дере Гилетаг
|196.
|02.11.2020
|Зангилан
|Беюк Гилетаг
|197.
|02.11.2020
|Губадлы
|Ишиглы
|198.
|02.11.2020
|Губадлы
|Мурадханлы
|199.
|02.11.2020
|Губадлы
|Миланлы
|200.
|04.11.2020
|Джебраил
|Мирек
|201.
|04.11.2020
|Джебраил
|Кавдар
|202.
|04.11.2020
|Зангилан
|Мешедиисмаиллы
|203.
|04.11.2020
|Зангилан
|Шафибейли
|204.
|04.11.2020
|Губадлы
|Башарат
|205.
|04.11.2020
|Губадлы
|Гаракишилер
|206.
|04.11.2020
|Губадлы
|Гараджаллы
|207.
|07.11.2020
|Физули
|Юхары Вейселли
|208.
|07.11.2020
|Физули
|Юхары Сейидахмедли
|209.
|07.11.2020
|Физули
|Горган
|210.
|07.11.2020
|Физули
|Махмудлу III
|211.
|07.11.2020
|Физули
|Гаджар
|212.
|07.11.2020
|Физули
|Диваналылар
|213.
|07.11.2020
|Джебраил
|Юхары Мезре
|214.
|07.11.2020
|Джебраил
|Янархадж
|215.
|07.11.2020
|Губадлы
|Газьян
|216.
|07.11.2020
|Губадлы
|Баласолтанлы
|217.
|07.11.2020
|Губадлы
|Марданлы
|218.
|07.11.2020
|Зангилан
|Бешдели
|219.
|07.11.2020
|Ходжалы
|Гарабулаг
|220.
|07.11.2020
|Ходжалы
|Бахарлы
|221.
|07.11.2020
|Ходжавенд
|Атагут
|222.
|07.11.2020
|Ходжавенд
|Хюнерли
|223.
|08.11.2020
|Шуша
|г.Шуша
|224.
|09.11.2020
|Физули
|Гобу Дилагарда
|225.
|09.11.2020
|Физули
|Ял Пирахмедли
|226.
|09.11.2020
|Физули
|Юхары Яглывенд
|227.
|09.11.2020
|Физули
|Дилагарда
|228.
|09.11.2020
|Физули
|Сейидмахмудлу
|229.
|09.11.2020
|Физули
|Алескерли
|230.
|09.11.2020
|Физули
|Ашагы Гюзлек
|231.
|09.11.2020
|Физули
|Говшатлы
|232.
|09.11.2020
|Физули
|Мирзаджамаллы
|233.
|09.11.2020
|Физули
|Шекерджик
|234.
|09.11.2020
|Физули
|Мердинли
|235.
|09.11.2020
|Физули
|Шихлы
|236.
|09.11.2020
|Физули
|Гарамамедли
|237.
|09.11.2020
|Физули
|Довлетъярлы
|238.
|09.11.2020
|Физули
|Гусейнбейли
|239.
|09.11.2020
|Физули
|Сараджыг
|240.
|09.11.2020
|Ходжалы
|Демирчиляр
|241.
|09.11.2020
|Ходжалы
|Чанагчи
|242.
|09.11.2020
|Ходжалы
|Медеткенд
|243.
|09.11.2020
|Ходжалы
|Сыгнаг
|244.
|09.11.2020
|Шуша
|Дашалты
|245.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Сусанлыг
|246.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Бина
|247.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Туг
|248.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Агдам
|249.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Азых
|250.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Беюк Таглар
|251.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Салакетин
|252.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Зогалбулаг
|253.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Аракюл
|254.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Тагаверд
|255.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Зерданашен
|256.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Шехер
|257.
|09.11.2020
|Джебраил
|Гусейналылар
|258.
|09.11.2020
|Джебраил
|Сёюдлю
|259.
|09.11.2020
|Джебраил
|Ашагы Сирик
|260.
|09.11.2020
|Джебраил
|Галаджиг
|261.
|09.11.2020
|Джебраил
|Молла Гасанли
|262.
|09.11.2020
|Джебраил
|Аскерханлы
|263.
|09.11.2020
|Джебраил
|Юхары Нюсюс
|264.
|09.11.2020
|Джебраил
|Ашиг Меликли
|265.
|09.11.2020
|Джебраил
|Нифталылар
|266.
|09.11.2020
|Джебраил
|Герер
|267.
|09.11.2020
|Губадлы
|Юхары Моллу
|268.
|09.11.2020
|Губадлы
|Ашагы Моллу
|269.
|09.11.2020
|Губадлы
|Ходжик
|270.
|09.11.2020
|Губадлы
|Гараиманлы
|271.
|09.11.2020
|Губадлы
|Хендек
|272.
|09.11.2020
|Губадлы
|Хамзали
|273.
|09.11.2020
|Губадлы
|Махрузлу
|274.
|09.11.2020
|Губадлы
|Хал
|275.
|09.11.2020
|Губадлы
|Баллыгая
|276.
|09.11.2020
|Губадлы
|Улашлы
|277.
|09.11.2020
|Губадлы
|Тинли
|278.
|09.11.2020
|Губадлы
|Ходжахан
|279.
|09.11.2020
|Губадлы
|Боюнэкер
|280.
|09.11.2020
|Губадлы
|Гарагоюнлу
|281.
|09.11.2020
|Губадлы
|Черели
|282.
|09.11.2020
|Зангилан
|Кечикли
|283.
|09.11.2020
|Зангилан
|Ордекли
|284.
|09.11.2020
|Зангилан
|Собу
|285.
|09.11.2020
|Зангилан
|Гарагез
|286.
|09.11.2020
|Зангилан
|Искендербейли
|287.
|09.11.2020
|Зангилан
|пос.Бартаз
|288.
|09.11.2020
|Зангилан
|Бартаз (2300 м)
|289.
|09.11.2020
|Зангилан
|Сыгырт (1370 м)
|290.
|09.11.2020
|Зангилан
|Шукюратаз (2000 м)
|291.
|09.11.2020
|Лачын
|Гюлебирд
|292.
|09.11.2020
|Лачын
|Сафиян
|293.
|09.11.2020
|Лачын
|Тюрклер
|294.
|20.11.2020
|Агдам
|Агдам
|295.
|25.11.2020
|Кяльбаджар
|Кяльбаджар
|296.
|01.12.2020
|Лачын
|Лачын