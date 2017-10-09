Прошло четыре года с момента переизбрания Ильхама Алиева на третий президентский срок

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Сегодня прошло четыре года с момента переизбрания председателя правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева президентом Азербайджана на третий срок.

Как сообщает Report, 9 октября 2013 года в стране были проведены очередные президентские выборы и глава государства Ильхам Алиев большинством голосов был избран президентом.

Отметим, что Ильхам Алиев впервые был избран президентом Азербайджана 15 октября 2003 года. Более 76% избирателей на президентских выборах проголосовали за Ильхама Алиева. Он начал исполнять свои обязанности 31 октября 2003 года.

Ильхам Алиев, набравший 88,73% голосов избирателей на выборах 15 октября 2008 года, во второй раз был избран президентом Азербайджана. Он начал исполнять свои обязанности 24 октября 2008 года.

Ильхам Алиев, набравший 84,54% голосов избирателей на выборах 9 октября 2013 года, в очередной раз был избран главой государства. Он начал исполнять свои обязанности 19 октября 2013 года.