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Минуло четыре года с даты установления полного контроля над азербайджано-иранской границей

Минуло четыре года с даты установления полного контроля над азербайджано-иранской границей Сегодня четвертая годовщина освобождения 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, который долгие годы был под оккупацией Вооруженных сил Армении.
Внутренняя политика
22 октября 2024 г. 00:00
Минуло четыре года с даты установления полного контроля над азербайджано-иранской границей

Сегодня четвертая годовщина освобождения 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, который долгие годы был под оккупацией Вооруженных сил Армении.

Как напоминает Report, поселок Агбенд Зангиланского района был освобожден от оккупации 22 октября 2020 года.

Таким образом, азербайджано-иранская государственная граница, находившаяся под оккупацией почти тридцать лет, была полностью взята под контроль.

В тот же день, помимо поселка Агбенд, были освобождены села Кёллугышлаг, Малаткешин, Кянд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадяря, Чёпядяря, Татар, Тири, Амирханлы, Гаргулу, Бартаз, Дяллякли Зангиланского района, а также села Моллавели, Юхары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского района и села Сирик, Шыхлар, Масталибейли, Дерзили Джебраильского района.

Государственная пограничная служба в короткие сроки по поручению главы государства создала всю необходимую охранную инфраструктуру на освобожденном участке азербайджано-иранской границы, как и на других направлениях. Здесь была восстановлена деятельность пограничных застав.

Отметим, что поселок Агбенд относится к сельскому административно-территориальному округу Вежняли Зангиланского района и был оккупирован Вооруженными силами Армении в 1993 году. Поселок расположен на берегу реки Араз, у подножия горы Агбенд. Название населенного пункта происходит от названия горы, у подножия которой он расположен.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsindən dörd il ötür

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