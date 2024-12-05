Прошло 29 лет со дня самой крупной авиакатастрофы в Азербайджане

Прошло 29 лет со дня самой крупной авиакатастрофы в истории авиации Азербайджана.

Прошло 29 лет со дня самой крупной авиакатастрофы в истории авиации Азербайджана.

Как сообщает Report, 5 декабря 1995 года пассажирский самолет Ту-134Б компании AZAL (Азербайджанские авиалинии) летел рейсом №56 из Нахчывана в Баку с 76 пассажирами и 6 членами экипажа на борту.

После того как самолет набрал высоту 60 метров, у него отказал один из двигателей. Запутавшись, бортинженер по ошибке отключил второй, исправный двигатель. Пилот принимает решение об аварийной посадке, но при попытке увести самолет от жилых районов, он становится в крутой крен и быстро теряет высоту. Авиалайнер совершает вынужденную посадку на открытом поле в квартале Хатаи (Советабад) города Нахчывана и задевает линии электропередачи, что приводит к пожару.

В результате крушения погибли 52 человека, включая четырех членов экипажа, из 82 находившихся на борту.