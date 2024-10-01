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Прошло 106 лет со дня учреждения органов прокуратуры Азербайджана

Прошло 106 лет со дня учреждения органов прокуратуры Азербайджана В Азербайджане 1 октября отмечается профессиональный праздник работников прокуратуры.
Внутренняя политика
1 октября 2024 г. 00:01
Прошло 106 лет со дня учреждения органов прокуратуры Азербайджана

В Азербайджане 1 октября отмечается профессиональный праздник работников прокуратуры.

Как сообщает Report, сегодня исполняется 106 лет со дня образования органов прокуратуры.

Постановлением Совета Министров Азербайджанской Демократической Республики от 1 октября 1918 года была учреждена прокуратура в составе Бакинского окружного суда.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев 17 июля 1998 года подписал Указ о праздновании 1-ого октября как профессионального праздника работников прокуратуры Азербайджанской Республики.

Принятая в 1995 году Конституция определила статус прокуратуры и признала его как единый орган с подчинением централизованных территориальных и специализированных прокуратур Генеральному прокурору Азербайджанской Республики.

В соответствии с Законом "О прокуратуре" от 7 декабря 1999 года в порядке и случаях, предусмотренных законом, надзор за исполнением и обеспечением соблюдения законов, расследование уголовных дел и порядок предварительного следствия, надзор за исполнением и применением законов в следствии, дознании и оперативно-розыскной деятельности, защита государственного обвинения в уголовном процессе, а также участие в достижении установленных судами наказаний были переданы прокуратуре.

В соответствии с Законом о референдуме "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Азербайджанской Республики", который вступил в силу 19 сентября 2002 года, прокуратура также получила право законодательной инициативы.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq orqanlarının yaranmasından 106 il ötür

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