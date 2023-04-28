Прошло 100 лет со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

00:00

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Зарифы Азиз гызы Алиевой, выдающегося азербайджанского ученого, заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора, действительного члена Академии наук Азербайджана.

Report напоминает, что Зарифа Алиева родилась 28 апреля 1923 года в Шарурском районе Нахчыванской АР.

Академик Зарифа Алиева прожила содержательную жизнь и своей обширной научной деятельностью внесла значительный вклад в развитие медицинской отрасли в нашей стране.

Научные труды З.Алиевой, являющиеся успешным результатом многолетних исследований по актуальным вопросам офтальмологии, всегда удостаивались высокой оценки.

Новые и эффективные методы лечения и комплексные профилактические мероприятия, предложенные в ее исследованиях, нашли широкое применение в короткие сроки. Первая специализированная научно-исследовательская лаборатория, являющаяся исследовательским центром офтальмологической школы в Азербайджане, была создана именно по инициативе академика Зарифы Алиевой.

Зарифе Алиевой, которая в своей научной и педагогической деятельности всегда ориентировалась на медицинскую этику, принадлежат большие заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров в республике и формировании целого поколения молодых ученых и офтальмологов.

Зарифа Алиева имеет исключительные заслуги в развитии офтальмологии в Азербайджане. Она является соавтором многих крупных исследований, посвященных ранее широко распространенной в Азербайджане глазной болезни - трахоме, глазным заболеваниям, связанным с профессиональной деятельностью, в том числе, в химической и электронной промышленности, а также современным проблемам офтальмологии, в частности, "Терапевтическая офтальмология", "Основы иридодиагностики", а также автором 12 монографий, учебников и учебных пособий, 150 научных работ, 1 изобретения и 12 рационализаторских предложений. Она вложила немало труда в подготовку высококвалифицированных медицинских кадров.

Академик Зарифа Алиева являлась членом Президиума Всесоюзного общества офтальмологов, Советского комитета защиты мира, правления Азербайджанского общества офтальмологии, членом редколлегии журнала "Вестник офтальмологии" (Москва).

За высокие достижения в 1981 году она была удостоена премии имени М.И.Авербаха Академии медицинских наук СССР.

З.Алиева скончалась 15 апреля 1985 года в Москве и похоронена на Новодевичьем кладбище, а в 1994 году ее тело было перевезено в Баку и захоронено в Аллее почетного захоронения рядом с могилой отца.