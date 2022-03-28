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Прошли мероприятия по случаю 103-й годовщины создания органов безопасности Азербайджана

Прошли мероприятия по случаю 103-й годовщины создания органов безопасности Азербайджана Состоялись мероприятия, посвященные 103-й годовщине создания органов безопасности Азербайджана.
Внутренняя политика
28 марта 2022 г. 17:33
Прошли мероприятия по случаю 103-й годовщины создания органов безопасности Азербайджана

Состоялись мероприятия, посвященные 103-й годовщине создания органов безопасности Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ).

Было отмечено, что 28 марта в связи с профессиональным праздником сотрудников органов безопасности Азербайджана глава СГБ генерал-полковник Али Нагиев, члены коллегии и руководящий состав Службы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и почтили его память. Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на могиле которой были возложены цветы.

В Аллее шехидов были также возложены цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, сотрудников органов безопасности, погибших во время Первой карабахской войны, возложены цветы, от имени СГБ возложен венок к памятнику "Вечный огонь".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının yaradılmasının 103-cü ildönümü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

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