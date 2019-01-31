Прошла встреча с депутатами от ПЕА

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сегодня в штабе правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) прошла встреча с представленными в Милли Меджлисе депутатами от партии.

Как сообщает Report, заместитель премьер-министра, зампред-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов заявил, что данная встреча представляет важное значение с точки зрения координации деятельности представляющих в парламенте партию депутатов.

Заявив об успешности прошлого года для страны, зампред ПЕА сказал, что оценка, данная президентом Ильхамом Алиевым во время выступления на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам и конференции, посвященной итогам исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах", является самой точной и всесторонней оценкой итогов прошлого года: "Глава государства также выразил свое отношение к предстоящим в 2019 году задачам".

Затем Али Ахмедов коснулся предстоящих задач.