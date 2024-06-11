Прошла онлайн-встреча по межпарламентскому диалогу, посвященная вопросам подготовки к СОР29

11 июня Межпарламентский союз организовал онлайн-встречу на тему "Подготовка к COP29: межпарламентский диалог по изменению климата".

11 июня Межпарламентский союз организовал онлайн-встречу на тему "Подготовка к COP29: межпарламентский диалог по изменению климата".

Как сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью парламента, выступивший на встрече депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов подчеркнул вклад Азербайджана в решение проблемы изменения климата и перехода к зеленой энергетике.

Было отмечено, что наша страна входит в число лидеров по инвестированию в возобновляемые источники энергии.

Солтан Мамедов рассказал о важности парламентской встречи, которая будет организована совместно Милли Меджлисом Азербайджана и Межпарламентским союзом в рамках COP29, и выразил уверенность, что эта платформа создаст возможности для парламентариев для проведения обмена идеями, выдвижения предложений и новых идей в борьбе с изменением климата.

Он предоставил информацию о COP29 и ответил на вопросы участников встречи.