В Баку состоялась конференция на тему "Молодежь и государственная независимость: взгляд в будущее"

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку прошла конференция на тему "Молодежь и государственная независимость: взгляд в будущее".

Как сообщает Report, на конференции, прошедшей при организационной поддержке министерства молодежи и спорта, присутствовали помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, председатель парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Фуад Мурадов, депутаты, представители государственных структур и неправительственных организаций.

Как заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, один из успехов, достигнутых страной за последние 25 лет, связан с воспитанием патриотической молодежи: "Дальнейшее развитие Азербайджана в руках молодежи. Верим, что молодежь достойно справится с этим. Азербайджанская молодежь должна усвоить мировую науку и применить ее в Азербайджане. Оказанная государством поддержка показывает, что она готова представить азербайджанское государство".

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов коснулся успехов, достигнутых за 25 лет в области молодежи и спорта. Он подчеркнул, что 27% населения страны составляет молодежь: "Молодежь способна участвовать во всех происходящих в стране процессах. Внимание, оказываемое сегодня в стране молодежи, наглядно. До сих пор на соревнованиях молодыми спортсменами завоевано 8 560 медалей, что является образцом внимания и заботы государства к спорту. За последние годы в Азербайджане проводилось множество мероприятий международного уровня и наша страна может показать свою силу".

На конференции также коснулись работ, направленных на пропаганду среди молодежи патриотизма, идей государственности и пр.