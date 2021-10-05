Прошел год со второй атаки ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана

Прошел год со второй ракетной атаки ВС Армении по Гяндже, совершенной во время Отечественной войны.
Утром 5 октября 2020 года с территории Бердского района Армении был обстрелян второй по величине город Азербайджана.
Ракеты упали на территории недалеко от Гянджинской международной больницы, средней школы №34, мебельной фабрики, расположенной на проспекте Шах Исмаила Хатаи, на территории так называемого “Евлахского автовокзала” и Центрального рынка. В результате 3 мирных жителя были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.
В то же время, 5 октября ВС Армении выпустили 2 ракеты по городу Бейлаган. Один из снарядов попал во двор детского сада, а другой - на пустырь на территории города.
В тот день военно-политическое руководство страны-агрессора, грубо нарушив нормы и принципы международного права, продолжило террористические действия против мирного населения Азербайджана.
Так, с утра 5 октября 2020 года солдаты противника, наряду с Гянджой и Бейлаганом, обстреляли населенные пункты на территории Геранбойского, Гёйгёльского, Тертерского, Зардабского и Бардинского районов.
Мишенью очередного ракетного обстрела страны-оккупанта стали центральные улицы города Барды. Ракеты также упали недалеко от Центральной районной больницы. От осколков погибла Шахрияр Иса гызы Мехтиева, 3 человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Также был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.
По всем фактам в Азербайджане возбуждено уголовное дело.
В период Второй Карабахской войны армянские войска обстреляли город Гянджа в общей сложности 5 раз (4, 5, 8, 11, 17 октября). В результате погибли 26 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.
Напомним, что во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей, 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, в общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйства.
Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и тяжелым артиллерийским атакам ВС Армении. В результате погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.