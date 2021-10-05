Прошел год со второй атаки ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана

00:00 Проходит год со дня второй ракетной атаки Вооруженных сил Армении по Гяндже во время Отечественной войны.

Прошел год со второй ракетной атаки ВС Армении по Гяндже, совершенной во время Отечественной войны.

Утром 5 октября 2020 года с территории Бердского района Армении был обстрелян второй по величине город Азербайджана.

Ракеты упали на территории недалеко от Гянджинской международной больницы, средней школы №34, мебельной фабрики, расположенной на проспекте Шах Исмаила Хатаи, на территории так называемого “Евлахского автовокзала” и Центрального рынка. В результате 3 мирных жителя были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

В то же время, 5 октября ВС Армении выпустили 2 ракеты по городу Бейлаган. Один из снарядов попал во двор детского сада, а другой - на пустырь на территории города.

В тот день военно-политическое руководство страны-агрессора, грубо нарушив нормы и принципы международного права, продолжило террористические действия против мирного населения Азербайджана.

Так, с утра 5 октября 2020 года солдаты противника, наряду с Гянджой и Бейлаганом, обстреляли населенные пункты на территории Геранбойского, Гёйгёльского, Тертерского, Зардабского и Бардинского районов.

Мишенью очередного ракетного обстрела страны-оккупанта стали центральные улицы города Барды. Ракеты также упали недалеко от Центральной районной больницы. От осколков погибла Шахрияр Иса гызы Мехтиева, 3 человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Также был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.

По всем фактам в Азербайджане возбуждено уголовное дело.

В период Второй Карабахской войны армянские войска обстреляли город Гянджа в общей сложности 5 раз (4, 5, 8, 11, 17 октября). В результате погибли 26 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Напомним, что во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей, 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, в общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйства.

Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и тяжелым артиллерийским атакам ВС Армении. В результате погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.