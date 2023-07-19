Прошел год со дня возвращения первых жителей в село Агалы Зангиланского района

Прошел год со дня переселения первых жителей в село Агалы Зангиланского района.

Прошел год со дня переселения первых жителей в село Агалы Зангиланского района.

Об этом Report сообщили в специальном представительстве президента Азербайджана в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

По распоряжению президента Ильхама Алиева в селе Агалы Зангиланского района был реализован первый проект "умного села". Село, полностью разрушенное за период армянской оккупации, было отстроено заново, в нем были созданы все необходимые условия для комфортного проживания людей

На сегодняшний день в Агалы переселено 86 семей из 420 человек.