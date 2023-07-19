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Прошел год со дня возвращения первых жителей в село Агалы Зангиланского района

Прошел год со дня возвращения первых жителей в село Агалы Зангиланского района Прошел год со дня переселения первых жителей в село Агалы Зангиланского района.
Внутренняя политика
19 июля 2023 г. 10:18
Прошел год со дня возвращения первых жителей в село Агалы Зангиланского района

Прошел год со дня переселения первых жителей в село Агалы Зангиланского района.

Об этом Report сообщили в специальном представительстве президента Азербайджана в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

По распоряжению президента Ильхама Алиева в селе Агалы Зангиланского района был реализован первый проект "умного села". Село, полностью разрушенное за период армянской оккупации, было отстроено заново, в нем были созданы все необходимые условия для комфортного проживания людей

На сегодняшний день в Агалы переселено 86 семей из 420 человек.

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Версия на английском языке One year passes since first families settled in Aghali village of Azerbaijan’s liberated Zangilan district
Версия на азербайджанском языке Zəngilanın Ağalı kəndinə ilk köçdən bir il ötür

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