Прошел год со дня переизбрания Ильхама Алиева президентом

С президентских выборов, прошедших в Азербайджане 11 апреля 2018 года, прошел год.

Как сообщает Report, за минувший год в различных сферах были проведены реформы, увеличены трудовые пенсии, минимальные заработные платы, стипендии и пособия. Посещение президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой 10-миллионного жителя, встреча с деятелями культуры и искусства, визит в регион, где произошло землетрясение, и другие аналогичные шаги были с особым восторгом встречены народом.

За прошедший период пакет социальных реформ Ильхама Алиева дал возможность предпринять шаги, играющие важную роль в благосостоянии 3 млн граждан. Проведенные главой государства структурные реформы, оптимизация деятельности госструктур, судебно-правовые реформы положительно влияют или будут влиять на жизнь 10-миллионного населения.