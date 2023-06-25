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Прошел форум Азербайджанской молодежной организации России

Прошел форум Азербайджанской молодежной организации России По инициативе почетного председателя Азербайджанской молодежной организации России (AMOR) Лейлы Алиевой 22-24 июня в Тюмени прошел Урал-Сибирский межрегиональный форум AMOR.
Внутренняя политика
25 июня 2023 г. 14:59
Прошел форум Азербайджанской молодежной организации России

По инициативе почетного председателя Азербайджанской молодежной организации России (AMOR) Лейлы Алиевой 22-24 июня в Тюмени прошел Урал-Сибирский межрегиональный форум AMOR.

Как сообщает Report, на седьмом по счету межрегиональном форуме организации приняли участие 12 представительств AMOR.

Почетными гостями мероприятия стали завотделом Комитета по работе с народами Тюменской области Вильдан Якупов, представитель департамента спортивной и молодежной политики Марина Шестакова и депутат Тюменской областной Думы Лариса Цупикова.

В ходе форума были рассмотрены общие цели и планы ожидающих реализации в ближайшее время проектов, направленных на всестороннее развитие азербайджанской молодежи в Российской Федерации.

24 июня в рамках форума состоялась традиционная акция AMOR по посадке деревьев в парке "Дружбы народов".

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin Forumu keçirilib

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