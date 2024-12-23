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Прокурор потребовал наказания для директора Kanal 11

Прокурор потребовал наказания для директора Kanal 11
Внутренняя политика
23 декабря 2024 г. 14:29
Прокурор потребовал наказания для директора Kanal 11

Государственный обвинитель запросил 9 лет лишения свободы для директора интернет-телевидения Kanal 11 Теймура Керимова и 3 года для обвиняемой вместе с ним Истяк Тотиевой.

Как сообщает Report, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азада Меджидова прокурор потребовал избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Истяк Тотиевой и арестовать ее в зале суда.

Ранее в ее отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Процесс продолжится 28 декабря.

Теймуру Керимову и Истяк Тотиевой предъявлено обвинение по статье 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

По уголовному делу потерпевшими признаны Лейла Гюльмамед гызы Алмасзаде и Фаррух Яшар оглу Алекперов.

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Версия на азербайджанском языке Prokuror “Kanal 11”in direktoruna cəza istəyib

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