Прокурор потребовал наказания для директора Kanal 11

Государственный обвинитель запросил 9 лет лишения свободы для директора интернет-телевидения Kanal 11 Теймура Керимова и 3 года для обвиняемой вместе с ним Истяк Тотиевой.

Как сообщает Report, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азада Меджидова прокурор потребовал избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Истяк Тотиевой и арестовать ее в зале суда.

Ранее в ее отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Процесс продолжится 28 декабря.

Теймуру Керимову и Истяк Тотиевой предъявлено обвинение по статье 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

По уголовному делу потерпевшими признаны Лейла Гюльмамед гызы Алмасзаде и Фаррух Яшар оглу Алекперов.