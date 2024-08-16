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Прокурор Нахчывана: Армения загрязняет реку Араз отходами с АЭС и металлургических заводов

Прокурор Нахчывана: Армения загрязняет реку Араз отходами с АЭС и металлургических заводов Река Араз подвергается загрязнению с территории Армении прямыми отходами с Мецаморской АЭС и различных металлургических заводов.
Внутренняя политика
16 августа 2024 г. 13:20
Прокурор Нахчывана: Армения загрязняет реку Араз отходами с АЭС и металлургических заводов

Река Араз подвергается загрязнению с территории Армении прямыми отходами с Мецаморской АЭС и различных металлургических заводов.

Как сообщает Report, об этом заявил прокурор Нахчыванской Автономной Республики Сенан Пашаев на Научно-практической конференции "Влияние экологических правонарушений в области водопользования на изменение климата" в Нахчыване.

"Вдоль реки Араз расположены многочисленные населенные пункты, посевные и пастбищные площади Нахчыванской АР, и загрязнение реки создает серьезную угрозу для жизни и здоровья населения, а также для экономики и сельского хозяйства", - сказал Пашаев.

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Версия на английском языке Armenia polluting Araz River with nuclear and industrial waste, Nakhchivan prosecutor says
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan prokuroru: Araz çayı Ermənistandan çirklənməyə məruz qalır

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