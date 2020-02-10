Прокуратура распространила заявление о смерти адвоката кандидата в депутаты - ОФИЦИАЛЬНО

9 февраля около 23:00 поступила информация о том, что адвокат кандидата в депутаты от Нефтчалинского избирательного округа №61 Хагани Абдуллаева Махир Гусейнов 1959 года рождения внезапно скончался на лестничной площадке своего дома.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, место происшествия и тело покойного были осмотрены сотрудниками прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинского эксперта.

Сообщается, что в ходе осмотра на поверхности тела не было обнаружено никаких повреждений.

В ходе предварительного расследования было установлено, что после завершения выборов около 22:00 знакомый Махира Гусейнова привез его на автомобиле из села Ашагы Гараманлы к его дому в городе Нефчтала. Поднимаясь по лестнице к своей квартире, М.Гусейнов внезапно упал и скончался.

Расследованием также было установлено, что Махир Гусейнов долгое время страдал от болезни сердца, и с 2016 года перенес три операции по стентированию.

По факту в прокуратуре Нефтчалинского района продолжается расследование.