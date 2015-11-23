Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане пройдут командно-штабные учения "Хазар-2015".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МЧС, в учениях примут участие спасательные структуры, а также личный состав министерства обороны, Специальной государственной охранной службы, Государственной пограничной службы, министерства внутренних дел, министерства здравоохранения, Государственной морской администрации и компании "BP". Учения запланированы на море и суше с привлечением специальной техники и оборудования.

Учения пройдут 24 ноября по случаю 10-летия создания МЧС.

Они запланированы на территории Государственной нефтяной компании в Баку, расположенного в Гарадагском районе Управлении спасательных и аварийно-спасательных работ и Треста комплексных бурильных работ.