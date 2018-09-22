Произведены кадровые изменения в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев - СПИСОК

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана произошли кадровые изменения.

Как сообщает Report, сменились руководители нескольких отделов, департаментов и секторов комитета.

Приказом председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшана Рзаева, заведующий сектором гуманитарной помощи отдела Регионального управления социального обеспечения и гуманитарной помощи Эльман Шахлар оглу Гулиев освобожден от должности. Назначения на эту должность не произведено.

Заведующий сектором статуса отдела Поселения, миграции, занятости и статуса, заместитель заведующего отделом Ильгар Тельман оглу Мурсалов освобожден от должности. На его место назначен Этибар Мамед оглу Абдуллаев.

Заведующий отделом Поселения, миграции, занятости и статуса Ильгар Халид оглу Сулейманов освобожден от должности. Заведующим сектором назначен Мухтар Ислам оглы Алескеров.

Кроме того, Аладдин Сейфаддин оглу Мамедов освобожден от должности начальника отдела Строительства и ремонта и юридического отдела. Данная должность поручена Ровшану Айдын оглу Алвандову.

Замдиректора жилищно-эксплуатационного департамента комитета Гулу Найфалы оглу Гулуев освобожден от занимаемой должности. На его место назначен Асиф Лятиф оглу Мамедов.

Заведующий сектором департамента Назим Идрис оглу Искендеров освобожден от занимаемой должности. На данную должность назначен Эльнур Закир оглу Алиев.