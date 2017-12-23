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    Произведено назначение на должность заведующего сектором протокола первого вице-президента

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В секретариате первого вице-президента Азербайджана произведено новое назначение.

    Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева,  Эльдар Рзаев  назначен на должность заместителя начальника протокольной службы президента Азербайджанской Республики - заведующего сектором протокола Первого вице-президента.

    До этого распоряжения Э.Рзаев занимал должность заместителя начальника протокольной службы президента Азербайджанской Республики.

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