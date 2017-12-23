Произведено назначение на должность заведующего сектором протокола первого вице-президента

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В секретариате первого вице-президента Азербайджана произведено новое назначение.
Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, Эльдар Рзаев назначен на должность заместителя начальника протокольной службы президента Азербайджанской Республики - заведующего сектором протокола Первого вице-президента.
До этого распоряжения Э.Рзаев занимал должность заместителя начальника протокольной службы президента Азербайджанской Республики.
Pərvin AbbasovАвтор новости
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